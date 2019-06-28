喝無糖飲仍肥2公斤！手搖飲暗藏2大陷阱　專家曝配料挑選原則

文／吳孟瑤 圖／pixabay

小敏是個上班族，最近天氣炎熱，她幾乎每天都會買一杯手搖飲來喝，但為了減肥，小敏會特地選無糖的飲料，想說這樣比較健康。沒想到一個月後，小敏的體重不只沒減輕，反而還增加了2公斤！為什麼？

原來，小敏雖然都選擇無糖的飲料，但為了滿足口慾，有時還是會加一些如珍珠、椰果、冬瓜露等配料，或是覺得無糖飲料苦澀，便會請店家加像是鮮奶、豆漿等配料調味，即便是無糖，仍不知不覺吃進許多糖與熱量。

配料糖量與熱量驚人 不少店家仍未標示

根據目前衛福部食藥署的「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，具有營業登記的連鎖業者，皆需在其店面明顯處註明飲料的 全糖添加量和熱量 ，標示方式如「全糖添加量○○公克，所含熱量計○○大卡」等。

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但根據董氏基金會今年6月公布的調查顯示，雖然大部分業者，的確都有標示飲品的含糖量或熱量，但將實測值與標示值做比較，卻發現兩者之間的差距仍相當大。

（2017年董氏基金會抽驗手搖杯實測值與業者標示值一覽表。圖片來源：董氏基金會提供）

推測誤差原因主要來自 食材配料 ，因目前的標示規定，糖量和熱量的數值得不含食材配料，因此飲品中含有的果漿、冬瓜露、粉圓、紅豆、綠豆等配料，其糖量和熱量皆不需納入標示，這容易使消費者低估手搖飲的實際糖量與熱量。

基因營養功能醫學專家劉博仁醫師也說， 手搖杯飲料含糖量，不能代表真正的熱量 ，例如一杯全糖的珍珠奶茶，店家標示含糖量可能為15顆方糖，但是整杯飲料的總熱量推算起來，可能相當於30顆方糖的量，由此可知配料含糖量與熱量的驚人！

不要以為無糖就不胖 手搖飲暗藏2大陷阱

陷阱一 酸類基底飲料，糖量更容易超標

從調查資料可發現， 以酸味為基底的飲料 （如檸檬、烏梅、洛神等），其所含的糖量容易較高，以中杯500ml計算，只要喝一杯便已遠遠超過成人每日糖攝取量的上限（50克），舉例像「蜂蜜檸檬蘆薈」，一杯含糖量便已是每日糖建議攝取量上限的1.7倍。

（2017年董氏基金會抽驗常見手搖杯含糖量，可發現不少酸類飲料含糖量皆超標。圖片來源：董氏基金會提供）

陷阱二 無糖加鮮奶、冬瓜露 熱量一樣要小心

以一杯700ml無糖的紅茶來說，熱量可能趨近於0卡，但加了鮮奶變成「紅茶拿鐵」後，熱量便可增加 約150卡 左右，若再加點配料如布丁、珍珠等，即便無糖，熱量一樣會相當驚人。

想吃配料可以 但建議這樣挑選

如果真的不想單喝飲料，偶爾還是忍不住想吃點配料，營養師陳怡靜建議幾個挑選原則：

1. 盡量選天然、無香料色素的配料

用像是愛玉、寒天、蒟蒻、新鮮果汁等，取代經過大量加工、熬煮或含糖量較高的配料，如珍珠、椰果、布丁等，較為健康。

2. 鮮奶、豆漿仍有其營養價值

比起煉乳、奶精等，鮮奶、豆漿等配料，始終有較高的營養價值，因此在總熱量控制得宜的情況下，這兩項仍是較好的配料選擇。

3. 2種以上配料需均衡搭配

陳怡靜說，有些人一次可能會加2、3種配料，這時會建議盡量選 營養屬性不同 的組合，例如紅豆（澱粉）配鮮奶（蛋白質），或是綠豆加愛玉等等。

但陳怡靜仍提醒，不論如何挑選配料，關鍵還是在整杯飲品的含糖量與總熱量，建議消費者要學會自己估算，不要落入配料的陷阱中

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