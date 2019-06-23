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胸部有硬塊＝乳癌？不痛是惡性、會痛是良性？醫破解迷思

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▲▼內衣,胸部,乳房,咪咪。（圖／翻攝自pixabay）

▲胸部示意圖。（圖／翻攝自pixabay）


文／婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站

Q：胸部好像有硬塊，怎麼辦？
A：不用太緊張，建議先到婦產科進行乳房超音波檢測。

「咦～胸部怎麼有硬塊？不會是乳癌吧？！阿，應該不會啦，沒這麼倒楣，搞不好過幾天就消了，也可能是良性的囊腫！應該沒事吧，老天保佑……」

發現乳房硬塊時，幾乎每個人都會上演上述內心小劇場，門診的時候甚至不少人告訴我：發現的時候會一直自我安慰說沒事，但其實根本可以用花容失色來形容自己的慌張！

胸部的硬塊多為良性，大家不要自己嚇自己
許多女性朋友是在洗澡時發現自己的乳房有硬塊，摸到硬塊時大家真的不要太慌張，因為多數的乳房硬塊都是良性的。常見的良性腫塊有：
1️.乳房纖維腺瘤：通常大小約1～3公分，界線明顯的圓形或橢圓形腫塊，摸起來平滑、柔軟
2️.乳房纖維囊腫：硬塊界線不明顯，觸摸時有痛感，可能只在一邊出現，也可能兩邊同時出現
3️.乳房囊腫：摸起來是圓形或卵圓形，會滑動
另外，懷孕產後期間乳腺管阻塞，奶塊滯留在乳腺管裡，也會在乳房摸到硬塊，還有月經來潮前幾天也可能在胸部摸到腫塊。

發現乳房腫塊可至婦產科進行相關檢查
發現乳房硬塊之後該怎麼辦？要掛哪一科呢？想確定摸到的乳房腫塊究竟是什麼，可掛婦產科，讓醫生透過問診、視診、觸診、乳房超音波等檢查判斷腫塊類型，以及是否需進一步進行其他影像檢查。

最後想呼籲，乳房腫塊沒這麼可怕，交給專業人員並配合檢查與必要的治療就可以！大家記得有事沒事就自我檢查一下！

※本文經「婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站」同意轉載（原文如下）

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Q：胸部硬塊不痛是惡性，會痛是良性？
A：不能用痛不痛來判斷，摸到硬塊建議到婦產科進行進一步檢查。

「醫師，我這裡好像摸到一個硬塊，它會痛，所以應該不是乳癌吧？」
「聽說，硬塊有明顯邊緣的是良性，沒有明顯邊緣是惡性！」

乳癌一年奪走台灣上千條女性朋友的性命，當乳房出現腫塊異狀時，女性朋友們難免不安、恐懼，深深害怕不幸的到來。網路上腫瘤相關文章為數眾多，上面對於腫瘤的判斷概念，包括痛不痛、是硬還是軟、邊緣名不明顯……在診間還滿常出現的。

乳房硬塊會痛多數為良性，但少數乳房惡性腫瘤也會造成疼痛感
關於「乳房硬塊會痛是良性，不痛才是惡性」這觀念，在這裡要特別糾正大家。雖然會造成乳房疼痛的硬塊多數為良性，例如乳腺炎、乳房纖維囊腫，但少數乳房惡性腫瘤也會造成疼痛感。因此，不能以痛不痛來做為評斷依據。至於其他腫塊軟硬度、邊緣明不明顯等等，同樣無法做為判斷指標。

想要確定硬塊為何物，檢查才是正道
當發現乳房出現腫塊異狀，你該做的是前往婦產科就診。一般醫師會透過問診、視診、觸診等方式，取得臨床資訊，進而判斷是否該進行進一步檢查。若有需要進一步檢查，你可能會進行乳房超音波，再來是乳房X光攝影。倘若懷疑惡性腫瘤，那麼會進行切片檢查。根據切片所得病理檢查結果，判定腫塊是否為惡性。

※本文經「婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站」同意轉載（原文如下）

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