黑糖水能解暑熱...再加它效果更好！3款自製消暑飲報你知

文／謝懿安 圖／pixabay

炎炎夏日怕中暑，有人說用黑糖加地瓜粉泡水，就能解暑熱，真有這麼神奇？

台北慈濟醫院中醫部主治醫師吳佩青說，台灣夏天潮濕悶熱，若沒有適當排解暑熱，容易有頭重、胃口差、極度疲勞、小便量少且色黃，很可能就是快中暑了。

而用黑糖、地瓜粉泡水，功效類似運動飲料，確實可以快速補充電解質、水分與熱量，幫助恢復元氣，消解暑熱。

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「黑糖礦物質含量高，用砂糖、白糖就沒有太大效果，」中國醫藥大學北港附設醫院中醫部主治醫師楊淑媚提醒。

她建議黑糖外可以再加點鹽巴，補充流汗流失掉的鈉離子，也要補充足夠水分，效果更好。

吳佩青指出，這種傳統的消暑茶適合高度勞動力、會大量流汗的族群，可以維持體力，也能避免中暑。除此之外，她也推薦用其他食材自製消暑飲：

消暑飲1：黑糖+蓮藕粉+水

適合大量消耗體力、處在悶熱環境中喝

相較於地瓜粉，蓮藕粉的消暑效果更好，也比較容易購買，特別適合需要大量消耗體力，或是要處於悶熱環境中的人飲用。

材料：黑糖10克，蓮藕粉10克，熱水200CC。

做法：用熱水將黑糖、蓮藕粉泡開，有點黏稠狀，放涼後即可飲用。

功效：消暑、補充熱量。

提醒：

1. 一般人皆可喝，但因蓮藕粉屬於澱粉類，若有血糖問題則不建議大量飲用，避免血糖波動太大。

2. 蓮藕粉可以用地瓜粉、葛根粉取代，材料可在雜貨店、有機店購買。

消暑飲2：黑糖+海鹽+檸檬汁

適合運動完喝

黑糖、海鹽的加工度少，對身體負擔較小。加入酸的檸檬汁，則有收斂的效果，可以改善流汗過多導致的耗氣現象。

材料：黑糖10g、海鹽3克、檸檬汁少許、溫水600cc。

做法：黑糖、海鹽倒入溫熱水中攪拌至融化，依個人口味加入檸檬汁（橘子汁或柳丁汁亦可）。

功效：解熱、收斂、補充熱量。

提醒：一般人都可飲用。

消暑飲3：西瓜白皮+紅棗+水

一般預防中暑喝

（圖片來源：陳德信）

西瓜肉和外皮之間的白色皮，中醫認為有很好的解暑功效。吳佩青指出，中醫配方「白虎湯」專治暑熱，而西瓜皮就有類似效果，也被稱為是「天然的白虎湯」。

她有位門診病患，每到夏天就會到水果攤跟老闆要白色西瓜皮，回家煮水喝，清熱效果好。

材料：西瓜翠衣（西瓜皮白色部分）200克、紅棗10枚，水1500cc。

做法：將上述材料加入1500cc水，大火煎熬沸騰後，改以小火煮約30分鐘，放涼飲用。

功效：消熱、生津、退火、預防中暑。

提醒：有鼻子過敏、氣喘、經痛，或是平時易拉肚子，體質較寒、濕氣較重，不適合飲用太多。

食譜設計：台北慈濟醫院中醫部主治醫師吳佩青

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