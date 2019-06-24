打擊壞膽固醇　心肌梗塞不再來！

文／賽諾菲提供

一名40歲身材標準的男子，不菸不酒、生活習慣正常，自覺健康，故一直對健檢報告中膽固醇超標視若無睹，沒想到他突然胸悶胸痛，直冒冷汗，急診檢查發現心電圖異常，壞膽固醇更高達280mg/dL，醫師確診為急性心肌梗塞，趕緊進行心臟支架置放手術，才撿回一命。收治該名案例的寶建醫院黃裕堯院長表示，壞膽固醇是造成動脈硬化的關鍵，千萬不要忽視健檢上的紅字，否則恐誘發心肌梗塞及腦中風！

寶建醫院院長黃裕堯醫師表示，傳統的史他汀類藥物雖然對降血脂有一定效果，但部分患者擔心藥物傷肝或無法忍受肌肉痠痛等副作用，導致服藥順從性不佳，恐影響膽固醇控制，「可不是乖乖吃藥，膽固醇就會下降！」黃裕堯院長其實也曾收治一名39歲男子，規律服用史他汀類藥物，卻始終無法達標，一直停留在220~230 mg/dL，不料卻突然胸悶劇痛，疼痛位置從左胸一路延伸到左肩、上顎，到院檢查發現心臟血管左前降枝完全阻塞，醫師立刻安排心導管治療、置放心臟支架，才脫離險境。

黃裕堯院長建議，針對頑固型高血脂症以及史他汀類藥物耐受性差者，PCSK9抑制劑針劑是目前治療的新選擇，PCSK9抑制劑針劑與史他汀類藥物抑制肝臟合成膽固醇的作用機轉完全不同，可以藉直接抑制PCSK9作用，讓肝臟的「壞膽固醇接受器」可以重複運作，清除體內的壞膽固醇，進而達到理想標準。依臨床使用經驗在使用PCSK9抑制劑針劑後，搭配傳統治療，持續降低50%到60%的壞膽固醇指數，將壞膽固醇控制在70mg/dL以下達標，終於能減少心血管疾病風險。

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PCSK9抑制劑針劑能有效降低壞膽固醇，是心血管疾病高風險群控制高血脂症的一大利器，黃裕堯院長說明，過去，即使史他汀類藥物控制不佳，藥物選擇並不多，常讓醫師覺得束手無策，即使使用俗稱「洗血脂」的治療方式，也只能短暫減少血中發炎物質、改善血管硬化，並非是一勞永逸的方式，呼籲高血脂病友千萬不能對膽固醇控制掉以輕心，除了從飲食、運動、調整生活作息著手，也應積極與醫師討論治療選擇，才能有效打擊壞膽固醇、積極達標！