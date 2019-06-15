新版心臟衰竭治療指引出爐！患者死亡率減20%

▲中華民國心臟學會理事長黃瑞仁。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

據統計，每年全台有超過7萬名患者因心臟衰竭住院，五年死亡率高達五成，比常見的癌症更致命，即便出院也很容易再入院。中華民國心臟學會推出2019最新心臟衰竭治療指引，除蒐集國際間重要文獻，也納入國內本土資料，提供患者全方位的照護，估計可以降低20%的死亡率。

心臟有如馬達，推動血液到全身再回流心臟，當馬達馬力不夠，無法順利推動血液，被稱為心臟衰竭，也是俗稱的心臟無力，為心血管疾病的末期結果。

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中華民國心臟學會理事長黃瑞仁指出，心臟衰竭嚴重性高，常引發高住院率及高死亡率，根據2017年發表之「心臟衰竭登錄計畫」統計資料顯示，患者的住院次數會愈來愈多，高達32.3%的患者半年內會再次住院，因為心臟是人體的中樞，一旦心臟無力了自然會拖累其他器官、產生相關併發症，所以病人被診斷出心臟衰竭的5年內死亡率逼近50%，比許多癌症更易致命。

為了提升整體的治療品質，心臟學會推出2019最新心臟衰竭治療指引，從診斷標準、藥物與非藥物治療、出院照護、復健計畫等多面向建議，心臟學會秘書長吳彥雯指出，這份指引除綜合世界上重要的指引，也結合本土資料，讓更多心臟科醫師清楚現今的治療發展與可採取的治療方式。

中華民國心臟學會心臟衰竭委員會主委王俊傑表示，根據文獻指出，提供新版的指引並進行整合性疾病管理計畫，可讓再住院率下降24%，死亡率更可降低20%。

黃瑞仁也提到，容易發生心臟衰竭的患者包含本身有心肌梗塞、冠狀動脈心臟病、高血壓心臟病、心肌病變、辦膜性心臟病等，發生時常見症狀包括：容易累、喘、水腫、無法平躺、久咳不癒等，由於症狀與其他疾病相似，故容易被忽略。臨床調查有超過五成的患者以為自己喘個幾天就好了，拖到嚴重的喘和水腫到緊急就診後才被診斷出心臟衰竭。

王俊傑則提醒，如果觀察發現體重莫名增加，如三天內增重達1.5公斤，或者一週內重了2公斤以上，很可能是因心臟衰竭前兆、水腫導致體重增加。

除公布最新指引，學會也與台灣諾華簽訂3年MOU合作備忘錄，將支援心臟衰竭相關臨床治療與研究。