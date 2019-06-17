夏天也會突發心臟病　醫揭「10大徵兆」：不只有胸悶！

▲專家提醒，夏天也會突發心血管疾病，恐引發心律不整或心臟衰竭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

夏天也會突發心血管疾病！專家指出，天氣溫升高，人體血管擴張，血流量比平時增加，心臟負擔變大，再加上夏天流汗，身體水分蒸發讓血液變得濃稠，容易出現冠狀動脈堵塞，嚴重時會導致心肌梗塞，而脫水現象也會讓心跳加速，容易引發心律不整或心臟衰竭。

千萬別以為冬天才是心血管疾病的好發季節。國健署慢性疾病防治組陳妙心組長指出，炎炎夏日除了要預防中暑外，有三高或心血管疾病的民眾，如果出現「胸悶、左前胸或上腹部有壓迫感、胸痛、呼吸困難、心悸、冒冷汗」等症狀，可能是心臟病徵兆，而男女症狀不同，女性常會出現「噁心、手麻、背痛、呼吸不順」等。

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此外，缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高（高血壓、高血糖及高血脂）、過重或肥胖、吸菸、嚼食檳榔及過量飲酒等問題，皆是心血管疾病的主要危險因子。

▲一旦發生心悸、胸悶等狀況，一定要盡快就醫。（圖／免費圖庫）

陳妙心強調，夏天除了要適量多次飲水，多喝白開水來取代含糖飲料，飲食可多選用蔬菜、糙米、全穀雜糧、少油、少鹽，並減少高飽和脂肪食物，烹調則建議以蒸、煮、川燙代替油炸，但需注意的是，若醫師有囑咐需限制水分攝取的民眾，可詢問醫師應喝多少水量為宜。

另外，也要做到規律運動，建議每週累積150分鐘的中度身體活動，如快走、慢走、騎自行車及伸展操等運動，更要遠離菸害，定期健檢做好三高控制。一旦發生中暑徵兆，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。