吃地瓜葉能抗癌！專家曝5大好處：「這樣煮」有更多營養素

▲「川燙」比較不會讓地瓜葉的營養成分流失掉。（圖／記者李佳蓉攝）



記者周姈姈／採訪報導

你知道多吃地瓜葉可以抗癌嗎？《ETtoday健康雲》就採訪到毒理專家招名威教授，他告訴大家吃地瓜葉能夠帶來5大好處，其中最特別的就是地瓜葉還含有一種特有營養素，除了能對抗癌細胞之外，還能主動攻擊。此外，招名威也傳授健康的地瓜葉吃法，川燙好加了橄欖油拌勻後，就能攝取到更多的胡蘿蔔素！

招名威指出，地瓜葉含有多種營養成分，像是胡蘿蔔素、葉黃素、維生素A＆C、鉀、鈣、鎂、鐵以及纖維素，而《本草綱目》也記載，地瓜葉味甘性平，能夠補中益氣，還擁有生津潤燥以及養血止血等功能。

招名威就告訴大家多吃地瓜葉的5大優點：

1.抗癌

由於地瓜葉含有胡蘿蔔素、葉黃素、維生素A、C等等物質，其實都可以抗氧化，對抗會造成癌症的自由基，因此平常若能多攝取地瓜葉就可以降低罹癌機率。

此外，除了上述這些營養物質之外，地瓜葉還含有一種特有的營養素稱為「吲哚素」。招名威表示，其實在很多蔬菜之中都有吲哚素，而吲哚素是蔬菜共同擁有的雙環結構，就有文獻證明，吲哚素能夠阻止癌細胞生長，促進癌細胞凋亡，也就是說，吲哚素不僅能抗氧化，還可以讓癌細胞死亡。

吲哚素對於癌細胞來說「可攻也可守」，也許你會想若是自己不吃地瓜葉不就不能攝取吲哚素了？別擔心！招名威說，不只地瓜葉含有吲哚素，像是綠花菜、甘藍菜、白菜、青江菜以及白蘿蔔都有，只是含量沒有比地瓜葉多。

2.維持心血管健康

地瓜葉能去除血液中多餘的三酸甘油脂，降低膽固醇，間接預防高血壓，也可以促進心臟代謝跟循環，增加心血管系統的健康，進而預防心血管疾病。

▲多吃地瓜葉能夠預防心血管疾病。（圖／記者周姈姈攝）



3.預防便秘

地瓜葉富含纖維素，因此多吃地瓜葉加上多喝水就可以達到預防便祕的功效。

4.改善更年期症狀

更年期也就是一種「內分泌失調」，這時候就需要補充一些荷爾蒙，並且透過膽固醇合成體內需要的激素。女生若是能多吃地瓜葉搭配豆製品、蛋白質或是其他富含多元不飽和脂肪酸的食物就能進一步幫助身體吸收養分，改善更年期的不適症狀。

5.強化視力

地瓜葉富含維生素A、胡蘿蔔素和葉黃素，因此多吃地瓜葉能強化視力，免於近視的危機。

▲地瓜葉擁有多種能夠強化視力的營素，讓你遠離近視。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



那地瓜葉該如何挑選呢？招名威說，地瓜葉的顏色必需要呈現深綠色且透亮光滑，不要有黑掉、脫水、皺摺、破損或是發黃的樣子，另外也要多注意，是否有噴灑過農藥。

至於地瓜葉該用炒的還是川燙，哪個比較健康呢？招名威答「川燙比較好。」因為川燙能將地瓜葉的營養素保存好，而透過炒菜的方式就會因為高溫而流失掉維生素A以及其他營養成分。

招名威也特別告訴大家另一招更健康的地瓜葉吃法，你可以在地瓜葉川燙過後，加入一些橄欖油和調味料一起「拌」均勻，由於胡蘿蔔素是脂溶性營養素，因此透過這種吃法就能幫助人體攝取到更多胡蘿蔔素。

最後，招名威提醒，地瓜葉的鉀含量較高，因此筋骨不好的人可以多吃些，但 糖尿病、水腫或是洗腎的患者，就要控制地瓜葉的攝取量，以免攝入過多的鉀含量。

▲地瓜葉川燙後加一些橄欖油能幫助人體攝取更多胡蘿蔔素。



招名威博士

現任：美國毒理學專家、中原大學生物科技系副教授、台灣毒物學會學術執行秘書、肽研生醫創辦人兼首席顧問以及中原大學奈米中心副主任。

現有經營粉絲團：招名威教授 毒理專家