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車禍右顏面骨折！怕開刀留疤...醫從眼瞼「拉回斷裂骨頭」

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▲▼。（圖／童綜合醫院提供）

▲蔡穎瀚使用骨板將移位的顴骨固定回原位。（圖／童綜合醫院提供）

生活中心／綜合報導

一名55歲陳姓男患者，因車禍造成右側顏面骨折，經檢查後，確診患者的右邊顴骨骨折導致塌陷，安排進行顏面骨折無痕內開手術，手術圓滿順利，住院一周後即返家休養。

童綜合醫院整形外科醫師蔡穎瀚表示，患者因為車禍造成外力重擊顏面，造成了右側顴骨與眼眶骨骨折，如果採用傳統的重建手術，患者臉部將留下明顯的傷痕。與患者和家屬討論後，使用顏面骨折無痕內開手術來進行顴骨重建；先從患者的眼瞼內側進入，使用骨板將移位的顴骨固定回原位，手術後看不到傷口，住院一周後返家等兩周後再回診，復原良好，外觀完全沒有異樣。

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▲▼。（圖／童綜合醫院提供）

▲筆指處為右側顴骨與眼眶骨骨折之位置。（圖／童綜合醫院提供）

蔡穎瀚指出，顏面骨折的手術，因為外觀問題所以通常都會將切口藏在不明顯的位置（口內、髮際線等等），而因個案的骨折位置靠近眼部，因此選擇從眼瞼內進入，將斷裂且位移的骨頭回復到原位，再利用骨板將復位後的骨頭固定住，免除在臉上留下明顯的傷痕的情形。

顏面骨折的發生通常是因為外力或撞擊（車禍、遭受攻擊與運動傷害等)所造成，受傷後除了第一時間的顏面腫脹外，還需要檢查是否有腦部或眼睛受傷。蔡穎瀚醫師呼籲，民眾若需要進行顏面手術，須尋求專業整形外科醫師的診視，並與醫師充分溝通，微創無痕內開手術可避免在臉部留下疤痕，術後須遵守醫囑進行良好的術後護理，避免感染的發生。

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