高血壓停藥下場慘！她爆出「眼中風」看不見：以為只是眼屎多

▲以為眼屎太多造成右眼模糊，不料竟是高血壓併發眼中風。（示意圖／記者彭懷玉攝）

文／ 黃偉成（彰化縣員林市明明眼科醫師）

一名約60歲的家庭主婦，一直覺得右眼看得很模糊，她心想可能是眼屎擦不乾淨，所以想要拿藥水減少分泌物。乍看之下， 的確有老人常見的鼻淚管問題所引起的分泌物增加，但檢查後發現是她的右眼視網膜產生眼中風。

細細追問，原來她有高血壓病史，六年前發現時收縮壓在170-180徘徊。後來用藥物治療以及調整生活型態，成功將血壓穩定在130-140左右，藥物也減量到只剩每天半顆。她覺得藥量這麼輕，應該可以靠健康生活控制血壓，於是就自行停藥，但也沒有持續追蹤血壓。沒想到等再次感到身體不適而就診時，已經產生了併發症。

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老年人如果視野缺損，可能原因很多，當然淚液堆積是其中之一，可惜因為沒有對症下藥，所以遲遲無法改善問題。眼中風還有分種類，這位婦人的正確診斷名稱是「視網膜分支靜脈阻塞」，與腦中風一樣都是血管阻塞，發生部位不同，卻都會留下無法復原的後遺症。

▲血管栓塞眼中風。（圖／黃偉成醫師提供）

高血壓是兩者共同主因，血管壁長期承受高張力，逐漸狹窄硬化，最終阻塞。照片中，可以清楚看到視網膜靜脈四條主幹道中的一條已經嚴重栓塞，整個都萎縮灰白化了。很幸運地，對視網膜中心的影響還小，視力仍保持在0.8，雖然靠近黃斑部有些水腫，但可利用新生血管因子抗體針劑注射治療，視力也恢復得很好。

視網膜靜脈阻塞的症狀包括有突發、間歇性視力喪失，有些人在發病前還有陣發性的黑影，通常都與血管狹窄、硬化有關係。 發生視網膜出血的部位不同，嚴重度也不同，若只是塞到支線血管，甚至不會有任何感覺，像婦人就是慢慢阻塞卻不知情，直到整條血管已經塞住才驚覺，一旦出血或水腫部位影響到黃斑部，還可能會造成視力模糊，或突然眼盲…等危險狀況。

依婦人的情況，應該不僅有眼部血管產生阻塞，身體其他部位的血管應該都有狀況，所以當前最重要的就是趕緊開始追蹤並控制血壓。提醒有三高的患者，正確預防眼中風，除了例行檢查三高病情外，一旦發生視力問題，儘速就醫，避免錯失黃金治療期。