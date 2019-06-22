開刀「放抒情歌」嫌太娘！醫搬出「尬車」秒後悔：血跟噴泉一樣跳

▲手術房放音樂幫助患者放鬆，若是音樂太激昂就會有反效果。（圖／記者謝承恩翻攝）

記者謝承恩／綜合報導

你知道的手術房會放音樂幫助患者放鬆嗎？特別是在手術過程中，患者是屬於清醒或不必完全麻醉的狀態下，若是手術房太安靜，患者聽到自己身體的聲響或是手術器具碰撞的聲音，容易因太過緊張造成手術過程困難，這時候放音樂就十分重要了！

鼻整形專業醫師許瑞賢就分享了一則在手術房開刀的趣事，在他門診的手術項目裡，有一項是必須幫「鼻中隔彎曲」的患者進行矯正手術，由於這類患者因為鼻腔構造發生彎曲變形，時常造成鼻塞，醫師手術時會幫先患者矇眼，但對方的意識仍然是清醒的狀態，矯正時會清楚的聽到「鼻中骼軟骨、硬骨」，發出「喀咔喀」的聲音。

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許瑞賢表示，他們會在手術房放音樂，來舒緩患者不安的情緒。而剛好近期放的歌單，是女歌手的抒情歌，例如梁靜茹的勇氣、會呼吸的痛，以及張惠妹、楊丞琳等人的曲子。不料，手術台上一位25歲男病人，聽著聽著忽然對醫師說：「許醫師，你的歌曲都好娘喔！」，他只得停下手術，請人把「天團五月天」搬出來！

▲鼻腔內多條微血管，隨著音樂節奏像噴泉一般湧出。（圖／記者謝承恩翻攝）

這時候，安靜的手術房瞬間從溫柔美聲，變成激昂的「作陣來軋車！作陣來軋車！不管伊警察底抓~不管伊父母底罵~」，只見歌曲還沒播完，醫師馬上後悔。許瑞賢說，他透過內視鏡看見患者鼻腔的多條微血管，竟然跟著音樂節奏，像「噴泉表演一樣，開始翩然起舞...」於是，「尬車完」又再一次回到了梁靜茹...。讓他不得不苦勸病患及網友「這音樂其實是給病人聽，不是給醫生聽的。聽抒情歌還是對穩定血壓比較有幫助。」

許多網友看到醫師的心聲，紛紛笑翻，「下次換放江南style吧」、「哈害我笑了～我想到碧潭的水舞」、「『都好娘』...千萬別在手術前得罪醫生」，更有網友指出，自己在曾經在開刀房聽到收音機的歌曲，情不自禁就跟著唱，結果醫師連忙制止，說如果一失手「刀切歪、叉斜了，就是我慘了」，於是他只能乖乖閉嘴。