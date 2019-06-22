吃三色豆當蔬菜「反變胖」！這「3食材」有2個都是澱粉

▲三色豆是屬於蔬菜還是澱粉？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

炒飯、便當、外燴中，「三色豆」是最常用點綴菜色的料理！更有人會以三色豆作為蔬菜，補充營養。然而專家提醒，「三色豆」裡頭的花花綠綠的紅蘿蔔、碗豆仁、玉米，其實多數是澱粉類食物，僅少數為蔬菜，吃太多小心造成體重及負擔。

許多網友回憶起三色豆，多是面有難色，從學校團膳到自助餐便當店，卻少不了用「它」來增加菜色的豐富度與營養，營養師天團-新營養食代就曾在文章中說明，市售冷凍三色蔬菜中，只有紅蘿蔔是屬於蔬菜，玉米粒和碗豆仁則為澱粉主食，也是最常被誤會是蔬菜的食物，若是搭配白飯一起下肚，就會一口氣吃下不少澱粉。

請繼續往下閱讀...

▲三色豆要注意澱粉攝取，裡頭也有富含護眼營養素。（圖／Pixabay）

此外，「三色豆」也因冷凍後口感不佳，許多民眾也擔心營養價值流失，營養師侯欣妤在ETtoday健康雲受訪時也提到，冷凍蔬菜一樣能保留豐富的營養，三色豆要注意澱粉的攝取，其實也有不少營養，對護眼也有幫助，不用太過挑食。

例如，紅蘿蔔本身富含膳食纖維與多種維生素、礦物質，其中所含的胡蘿蔔素，具有抗氧化與保護視力功效。而黃色的玉米粒含豐富的營養素，所含的膳食纖維可幫助腸胃蠕動，另外玉米中的葉黃素可增加眼睛抗氧化能力，預防眼睛病變。最後是碗豆仁，富含維生素C、β胡蘿蔔素，但因澱粉含量較高，被歸為主食類，要多加小心。