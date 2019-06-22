狂扣妳分！男友「一句不愛了」背後...踩爆「5地雷」秒放生

▲女生要注意狂踩男生地雷，長久下來會對感情造成大的傷害。（圖／123rf）

生活中心／綜合報導、影／播吧

男生怎麼一句「沒感覺」，說不愛就不愛了？女孩別傻了！有可能是妳在不知不覺中，踩到男生的地雷而不自知。喜愛用圖畫解析愛情的阿畫特別在影片中提醒，若是交往跟熱戀期中，踩到3個地雷，小心男生對你的好感動會瞬間下降。

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地雷1.遇到問題不想解決，全部推給男方

兩人談感情，一定都有遇到摩合與爭吵，如果女方遇到問題總是喜歡無理取鬧，常常要男生退讓，並沒有打算好好溝通、解決問題，甚至把責任都推到對方身上，這些疙瘩就會逐漸埋下破裂的種子，等到男人遇到下一個更體貼的對象後，內心就會產生動搖。

阿畫點評：感情是要兩個人互相幫助，否則一個人扛久，遲早會累。

地雷2.總是被要求做超乎能力所及的事

有可能是出去旅行、吃飯的費用談不攏，最常見的就是情侶間的AA制問題，以及男生送禮物的價值不符合期待。如果無法接受男方賺的錢不多，卻又要求昂貴豪華的待遇，久了對方會感到卻步，難以跟你一起共同編織未來。

阿畫點評：關健在「體諒」2字，只要有心，就可以勝於禮物本身的價值。





▲一味要求對方給出昂貴贈禮，送禮的真心更能看出一個人的誠意 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

地雷3.老愛當間諜緊迫盯人

女友愛管男友交友圈、跟異性相處，到處查東查西的作法，容易讓雙方資訊不完整，造成彼此誤會，甚至搞的雙方身心俱疲。但是談戀愛本來就是該開心快樂的事，卻搞的彼此互動只剩下猜疑和不信任，當男友想起你是，都不是什麼美好的回憶，而是爭吵，那就沒有值得留戀的地方。

阿畫點評：感情不是用來綁住對方，而是在你身邊感受到甜蜜和舒服的狀態。

地雷4+地雷5.拿對方跟前男友比較，還愛把分手掛在嘴邊

女生可能會拿朋友對自己的好來說嘴，或跟男友互相比較，但最不該做的就是拿「前男友」出來酸男友，特別是在爭吵時容易脫口而出的氣話，或把「分手」當作威脅，或許第一次對方會容易退讓，但到最後他就會果斷放生，只要心一死，到時候你怎麼挽回也沒有用。