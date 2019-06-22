刺青選這部位會留疤！醫曝「4忠告」：刺這2色還會過敏

▲刺青是用針把墨或染劑等色素粒子，刺進皮膚真皮層的深度。（圖／翻攝自pixabay）

文／王綺嫻

刺青，是用針把墨或染劑等色素粒子，刺進皮膚真皮層的深度，以形成不會消失的圖案或文字。如果刺得太淺，色素粒子停留在表皮層，會因為表皮的角質細胞代謝，顏色會慢慢變淡及消失。但刺進真皮層的色素粒子就不會消失，依色素粒子的純度不同，有時候會慢慢變淡，或變成不可預期的顏色。因為不會自行消失，要刺之前，真的要三思而後行。

義大利的研究指出，九千三百多位平均年齡為十六歲的青少年，有11.3% 的人身上有一處以上的刺青；將年齡層上提至平均二十一歲的大學生，刺青的比例提高至24.5%。刺青對於正在各方面探索自我的青少年來說，充滿好奇與神祕。體驗刺青之前，最重要的是要瞭解相關過程的風險。

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刺青前要思考哪些問題？

■ 安全性：刺青屬於侵入性的處置，有感染的風險，包括經由血液傳染的人類免疫缺陷病毒（HIV）、B 型及C 型肝炎病毒及細菌感染等。

▲紋眉也是一種刺青，挑選圖案顏色，要注意避免引起過敏。（圖／凱特文化提供）

■ 部位：要不要刺在會被人家看到的部位？會被人家看見，就要有勇氣面對所有人的評斷。刺青在某些人心目中，具有某些特定想法。所以有些學校入學身體檢查或公司行號面試員工時，對於刺青會有不成文的規定。以皮膚科醫師的角度， 奉勸想刺青的人，絕對不要刺在前胸，因為前胸是最容易形成蟹足腫的位置。

■ 顏色：色素粒子是刺在皮膚裡，如果出現過敏，具病患形容，真的是癢到骨子裡，抓到流血還是癢。 紅色和黃色是刺青中最容易引起過敏的顏色，挑選刺青圖案及顏色時，除了好看之外，還要避免踩到過敏的地雷。

■ 去除的方法：不想要刺青、紋眉或眼線的時候，該怎麼處理？這個問題，一定要想清楚。很多女生滿心嚮往紋眉和眼線，因為可以縮短化妝時間，但人的想法和行為會改變，門診中很多人對於紋眉的顏色或形狀不滿意，而尋求雷射治療，或因為年齡導致皮膚鬆弛，年輕時覺得好看的眉型和位置，後來怎麼看怎麼討厭的大有人在。

本文摘自《秒懂肌膚》／ 王綺嫻 （恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）／凱特文化