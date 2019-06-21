孩子發燒一定要掛急診？最重要是做對這4件事

文／張靜慧、圖／pixabay

健保署統計，2018年有712萬人次掛急診，以「不明原因發燒」近44萬人次最多。

發燒讓人不舒服，如果發燒的是孩子，更讓父母、阿公阿嬤擔心。但發燒需要掛急診嗎？

「 發燒不一定要掛急診 ，但需要確定病因，」彰化基督教兒童醫院兒童急診科主任王柏渝提醒， 如果晚上可以安穩睡著或備有退燒藥，不用急著掛急診，可以等白天再就醫，而且多半看門診或在診所就醫就可以了。

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他說，會有這麼多人因為發燒而掛急診，很多是心急（病不急）、不想等，仍相信發燒會燒壞腦子、堅持要帶孫子掛急診的阿公阿嬤也不少。「當然，掛急診費用沒比看門診高多少、分級醫療沒有落實也是原因。」

孩子發燒，最重要的是這幾件事：

1、觀察孩子的活動力、食慾：如果孩子蹦蹦跳跳、吃得下，就不用太擔心。

2、孩子如果發抖，幫他多加件衣服。

3、若發生痙攣、抽筋，將頭轉向一側避免嗆到：勿將任何東西放到嘴巴中讓他咬，立即打119叫救護車。

4、 一般建議39度以上再退燒：低燒不需要退燒。他解釋，發燒就像免疫系統發出警報，表示免疫系統正在對抗敵人（病菌）， 「適度發燒可提升免疫系統的效能，退燒反而壓制了警報。」

不過如果是以下狀況，體溫超過38度就建議退燒：

◎有重大疾病：如癌症。

◎曾有熱痙攣或曾癲癇發作等神經系統疾病。

◎曾因為發燒而有不適症狀者。

◎睡前，讓孩子可以好好休息。

◎家長非常擔心。

退燒方式則包括：

◎物理退燒法（冰枕、退熱貼、溫水澡）：適用於中暑等導致體溫過高。

◎藥物退燒法：普拿疼、非類固醇發炎抑制劑（NSAID）建議交替使用。口服藥與肛門塞劑的退燒效果沒有明顯差異， 建議兒童優先使用口服藥。

如果藥物的退燒效果不好，可能表示病程就是如此，建議適度補充水分與電解質（藥局有售口服電解質液）。 若燒仍不退，務必等到下次使用退燒藥的時間再吃，兩次用藥應間隔足夠時間。

哪些狀況一定要掛急診？

◎發燒超過41度。

◎意識不清。

◎呼吸窘迫、喘。

◎痙攣（抽筋）。

◎嘴唇或皮膚發紫：可能代表正發高燒、身體發冷、氧氣不夠。

哪些狀況可以「考慮」掛急診？

◎有重大疾病：如癌症。

◎年齡小於3個月。

◎沒門診時。

心急病不急，看「急」診一樣要等

急診並不是先到先看，而是依檢傷分類的結果決定看診先後。 「通常年齡愈小、體溫愈高、意識愈差、呼吸愈喘，檢傷級數愈高，」他說。不過，檢傷分級是看當下需要處理的緊急程度，級數愈高並非代表疾病愈嚴重。

（圖片來源：張靜慧整理）

此外，發燒病人不一定要做檢查，會根據病史、理學檢查、疾病流行疫情來綜合判斷。

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