舉起手痛炸！醫揭「這6類人」最易有五十肩...擺脫的成敗因素是這個



▲五十肩對日常生活產生很多不便，例如穿脫衣服、洗澡擦身體、運動、伸手拿東西等。（圖／取自免費圖庫Shutterstock）

文／林頌凱

「五十肩」，是一個在日常生活中常常被聽到的名詞，有人以為50歲的人就會容易得到五十肩，也有好多的人以為肩膀痛了就是五十肩。即使到了醫院，醫生也常常告訴我們得了五十肩。

事實上，五十肩在復健科的領域中，是有很明確的定義的。五十肩，又叫做「冰凍肩」，是表示肩關節發生沾黏，導致整個肩膀可以活動的角度受限，而且可能伴隨程度不一的疼痛。所謂的關節沾黏，還可以分成兩個部份。一個是肩關節內「關節囊」的萎縮、一個是關節外「肌肉與肌腱」的緊繃，內外加乘的結果，導致肩關節可以活動的角度越來越小。

五十肩會對我們的日常生活產生很多的不便，舉凡穿脫衣服、洗澡擦身體、梳吹頭髮、運動、伸手拿東西時，都會因為關節沾黏而變得困難重重。對於女性朋友來說，穿內衣更是一大惡夢，如果不是要請老公幫忙，就是要很勉強的迂迴前進，曾經就有病患告訴我，她因為嚴重的五十肩，導致大半年都只能穿寬鬆厚重的衣服。除此之外，五十肩還會對睡眠造成很大的困擾，輕微的可能只是側睡時壓到患側肩膀時會痛，嚴重還會因為不時的悶痛，而整夜無法入眠。

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▲五十肩對睡眠造成很大的困擾，嚴重還會因為不時的悶痛，而整夜無法入眠。（圖／達志示意圖）

造成肩關節黏連的原因，主要還是因為肩關節受傷之後，因為怕痛而不敢活動所致。除此之外，在某些特定族群也容易發生五十肩，例如：糖尿病患者、甲狀腺疾病患者、頸神經根病變（骨刺或是椎間盤突出壓迫頸神經）患者、還有接受心臟手術、乳癌手術、還有脊椎手術後的患者。

因此，面對因為五十肩前來求診的患者，醫生們除了會詳細詢問，肩膀是否曾經有拉傷或是撞傷的病史以外，還會考量是不是有一些潛在的內科疾病，或者曾經接受過相關的手術。同樣的，如果我們本身已經是糖尿病或是甲狀腺疾病的患者，或是醫生曾經告訴我們頸椎有長骨刺壓迫到神經，都應該用更積極的心態去面對與接受治療。

五十肩的治療必須要從疼痛、關節活動度、肌力、睡眠、功能性訓練，還有潛在疾病的控制全方面介入才是。最讓人困擾的疼痛，其實是所有環節中相對容易處理的問題，物理治療搭配短時間的消炎止痛藥物，可以讓疼痛獲得很有效的舒緩。



▲拖得越久的五十肩，或是越難治療的五十肩，往往都和其頸椎疾病有關。（圖／取自Pixabay）

止痛對整體的復健是很重要的，許多患者就是因為初期受傷時怕痛不敢活動才導致五十肩，而復健過程中的疼痛也常讓患者沒多久就打了退堂鼓，適度的止痛可以縮短五十肩復健的時間。在某些特殊的情況，醫生會建議患者在做復健之前的半小時服用止痛藥，讓復健有更好的效果。

此外，對於已經有潛在內科疾病的患者，應該更積極控制其血糖與甲狀腺功能。如果是頸神經根被壓迫的患者，在復健的過程也必須兼顧其骨刺或是椎間盤突出的問題。個人臨床上的觀察發現，拖得越久的五十肩，或是越難治療的五十肩，往往都和其頸椎疾病有關。

罹患五十肩的患者是很辛苦的，不僅生活品質與睡眠品質受到很大的影響，復健之路也很漫長。這時候，「心態」就變成了五十肩治療成敗的關鍵因素。正視這個問題，過程中好好與醫生與物理治療師配合溝通，勤做居家的五十肩復健運動，再加上一點點的耐心，你可以盡快擺脫五十肩的糾纏。

本文經授權轉自：林頌凱醫師 Dr.53