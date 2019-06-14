救人遭撞亡！醫承諾「守護女大生遺願」：會更努力完成



▲朱姓少女返家途中遭賓士撞飛，經急救後仍宣告不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

生活中心／綜合報導

結局令人遺憾！因為阿羅哈客運翻覆，19歲的朱姓少女去醫院當志工救人，返家途中騎機車遭到賓士高速撞飛，經急救後仍傷重宣告不治。醫師江坤俊曾經在臉書PO文為該女打氣，希望她能撐過來，在得知此消息後感到非常難過，在臉書寫下短短幾句話抒發心情，承諾一定會好好完成她的心願，也希望她在另一個世界裡健康平安。

朱姓少女於10日晚間返家時得知阿羅哈客運翻覆，考上護理系的她心想有許多傷患要幫忙，因此急忙趕去醫院當志工。不料騎車返家途中遭賓士撞飛，搶救3天仍宣告不治，家屬悲慟決定留最後一口氣帶她回家。



▲朱姓少女逝世，令網友難過一條年輕生命就這樣消逝。（圖／翻攝自朱女臉書）

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醫師江坤俊先前曾經在臉書Po文，希望女大生能克服難關，在得知此消息後相當難過，於臉書寫下，「很遺憾的，最後妳還是走了。希望妳在另一個世界很健康平安」，提到朱女來不及完成的心願，江坤俊也承諾會帶著這個願望繼續加油，「妳沒完成的照顧病人的心願，未來的日子我會更努力，希望妳的家人往後都能順順利利。致-折翼的白衣天使-。」短短幾句話令網友鼻酸，也不捨這麼善良、貼心的一條年輕生命，竟然就這樣消逝。