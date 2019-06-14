難道不是朋友？這5句「情緒勒索」秒毀友情...你也聽過類似話嗎



▲你常因為沒有秒讀、秒回朋友而有罪惡感嗎？（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

你有沒有遇過，每次跟某些朋友出去，要先遷就她的感受，甚至隱藏自己的想法，來滿足她的需求？答案「是」的話，那你可能已經陷入「依賴性關係」中。外國網站《Her World》指出，每段關係都有「施予者」和「接受者」，若你是「施予者」的話，就容易感到痛苦，常因為沒有秒讀、秒回而有罪惡感。它提出5個指標，現在來確認有沒有陷入這種不平衡關係吧！

陷入「依賴性關係」的5指標：

1.「週末我沒有人可以揪，你怎麼可以去約會？」

這種朋友會用你的內疚和罪惡感來博取同情，好達成想要的東西。當你處於這種關係時，只要她沒有安排計劃，你就必須陪在身邊。治療師Andrea Wachter表示，雖然實際做起來很難，但只要練習拒絕，就會對你們的友情更健康。

請繼續往下閱讀...

2.「我忘記帶錢包了，雖然我知道你準備跟家人吃飯，但現在方便找你借錢嗎？」

她遇到問題時，就只會找你求助，而非其他人。也許不希望她陷入困境，但你不該是她唯一可以求助的人。作者Shawn M. Burn表示，盡量減少你的幫助，除此之外，給她機會來幫助你，好建立更平等的關係。



▲真正的朋友會在乎你的感受，遇到問題還是要勇於溝通。（取自免費圖庫pixabay）

3.「我很需要找人談，你為何都不回訊息？」

即使她知道你很忙，也會不停發訊息、打電話，使得你必須放下手邊的事情回應她。當你需要一點自己的時間時，請找些讓自己舒緩的方法，例如深呼吸，但別因為沒回覆她而感到內疚。

4.「我不喜歡你的新男友，你現在眼裡只有他，這樣我們根本沒有時間相處」

即便是世上最完美的男人，也不會博得她的青睞，因為她擔心你會優先考慮新對象而不是她，她對你要約會的人感到生氣。但真正的朋友會在乎你的感受，好好溝通，說你不會因為有了其他對象而忽略她。

5.「我不想跟你朋友玩，我覺得我們單獨玩才有趣。」

她擔心當你擴大社交圈後會忘記她，但請記住，只有一個朋友不會使你的生活豐富起來，我們需要不同興趣和經歷的朋友，努力跟不同人相處，才會活得多采多姿，此外，記得留一段時間給自己。