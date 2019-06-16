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芋圓、煉乳都好肥！營養師教你選「刨冰配料」一碗才300卡

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▲冰,刨冰,夏天。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不少冰品糖份高，營養師建議少選高熱量配料。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

天氣越來越熱，不少人喜歡吃冰消暑，但不少冰品糖份高，無形中造成身體不小負擔。對此，營養師指出，很多配料在製程中都會加糖，巧克力醬、煉乳和果醬等本身糖份高，而楊桃乾、鳳梨乾等都是屬高鹽高糖，其實只要特別選擇配料，是可以把一碗冰品控制在300大卡。

衛福部桃園醫院營養科營養師涂秀蓮指出，以芋圓、粉圓、綠豆、芋頭和紅豆來說，製程大多會加糖，除了增添口感，也可延長販售時間，屬於高澱粉高熱量主食類配料，而巧克力、煉乳或果醬等淋醬等多半是濃縮製成，小小1瓢的糖度就高得嚇人，綜合起來會大大影響健康。

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涂秀蓮建議，吃冰品要控制熱量，配料的選擇是關鍵，建議可以先挑選2種，如愛玉或蒟蒻等低熱量配料，加上1種新鮮水果，如芒果，最後再挑選1種新鮮五穀根莖類製成的配料，如紅豆、綠豆或芋頭等，最後也不要再淋糖水或果醬，這樣至少可以讓冰品熱量控制在300大卡左右。

涂秀蓮也提醒，夏季因為溫度高，天氣悶熱，食慾雖然會不自覺減少，但還是要維持三餐正常進食並以六大類食物均衡攝取為主，不可僅食用冰品或手搖飲料來取代正餐，如果上一餐吃了冰品，下一個正餐則可減少半碗白飯、高油菜餚，如炸肉排或將雞腿去皮等，即可平衡全日的熱量攝取。

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關鍵字： 刨冰 夏天 營養師 桃園醫院
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