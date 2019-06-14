洗澡要先洗臉！防爆痘5技巧曝　白飯、牛奶＝臉爛兇手

▲夏天狂冒痘，臉上狂爆油好困擾。（圖／取自pakutaso）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

夏天皮膚開始狂冒痘，想出門約會都好尷尬！尤其是臉上泛油光、坑坑疤疤的人，第一印象馬上大打折。從醫師轉戰直播主的77老大就指出，台灣有55%的人，深受痘痘困擾，但很少人知道從5個日常習慣改善，破除爆痘兇手！

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77老大在頻道上分享夏季抗痘技巧，首先必須認清痘痘生成包含4個過程：(一)皮脂腺分泌太多，也就是臉太油。(二)角質層太厚，導致油脂出不來、洗不乾淨。(三)油脂被困在皮膚裡面變大，壓迫其他組織造成發炎。(四)孳生的細菌會在皮膚內化膿感染。

青春痘是屬於毛囊、皮脂線的慢性炎症，會受到遺傳、清潔習慣、飲食及生活壓力的影響而有輕重之分。想保養好皮膚，許多人都知道油炸品要少吃，但77老大在影片中指出5個不為人知的爆痘兇手，殺傷力比油炸品更可怕！

1.少喝牛奶：

牛奶跟皮膚問題很有關係！每天喝500c.c.的牛奶，長痘痘的比率會高達2成8，因為牛奶本身有許多人體無法處理的荷爾蒙，所以吃太多乳製品，就會造成賀爾蒙提高、皮脂線旺盛，造成臉狂出油！

▲牛奶喝多會讓賀爾蒙提高、皮脂線旺盛，造成臉狂出油！。（圖／南投醫院提供）

2.避開高糖(GI值)食物：

高糖食物也叫做高GI值食物，當你吃下這些東西，血糖就會上升的很快，胰島素也會分泌的多，促使皮脂腺大量分泌。要記得避開白飯、糯米飯、麵包、甜甜圈、蛋糕，以及最可怕的「含糖飲料」，這些都會造成皮膚容易生成皺紋、失去光澤和彈性，有許多名人如大S、范冰冰等，戒掉含糖飲料，皮膚狀態跟著大大提升。

3.多喝水：

聽起來很老生常談，但77老大說，他看過太多長青春痘的人，一天喝不到1000c.c.的水，不只皮膚無法代謝，還會容易便秘，身體毒素排不出去。只要現在開始每天喝2000c.c.的水，一個月內就可以改善。

4.臉一定要先洗：

把臉洗乾淨就不容易長痘，聽起來簡單，做到確實不容易！77老大提醒，洗臉一定要由下往上搓揉，因為角質層是由上往下，逆著洗才會乾淨。還有髮際線、鬢角和鬍鬚部位，一定要加強清洗，不要因為怕弄濕毛髮就不洗，造成這些地方超容易冒痘。最後如果你愛洗澡時邊洗臉，請記得「要先洗臉」，因為洗澡時體溫會升高，毛細孔打開，會讓臉上的髒汙卡的更深，更難洗乾淨。

▲洗澡要先洗臉，此外髮際線、鬢角和鬍鬚部位，一定要加強清洗。（圖／123RF）

5.小心去角質：

角質層太厚會讓毛孔堵塞，油脂排不出來，但太薄又會造成皮膚保濕力不夠，所以角質層一個禮拜最多去兩次，本身長痘的話，不要去角質，避免引起發炎。77老大更要提醒，如果是用磨砂膏去角質，千萬不要摩擦的太大力，避免造成角質層、表皮、真皮層都受傷。如果是A酸，要注意會有反黑作用，所以不能白天使用，杏仁酸較為溫和，5%~10%都可以幫助角質軟化。

除此之外，心情保持愉快也很重要。77老大舉立，西醫說「壓力會影響荷爾蒙」；中醫說「情緒會影響肝氣鬱結、肝鬱化火」，這些都是造成痘痘的原因，心情放開，保持愉悅，有助於青春痘的改善。最後如果本身青春痘太嚴重，或者出現坑坑洞洞的痘疤和黑斑，77老大也建議就醫治療，不管是內服、外用或是醫美，都可以幫助你改善膚況。