ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

亂拔指甲下場超慘！遇「甲溝炎、凍甲」指肉全崩塌、感染

ETtoday健康雲

▲▼腳趾,指甲,腳掌,趾頭,腳,香港腳,腳臭。（圖／翻攝自pixabay）

▲腳趾發生甲溝炎，就直接抽掉指甲，反而會讓腳趾更容易感染、嵌甲。（圖／翻攝自pixabay）

文／朱家宏

甲溝炎所引起的紅腫、化膿，大部份都是患者輕忽的結果，如果在甲溝炎稍微有點發炎傾向的時候，就把趾甲邊緣清洗乾淨，其實症狀就可以改善許多，之後再塗點新黴素的抗生素藥膏或口服抗生素，就不會需要將邊緣的趾甲剪掉，也就不會進入瞎整凍甲的惡性循環裡。

但是要求患者每天把凍甲清理得很乾淨，很多人都會嫌麻煩，加上若是「捲甲」，清理趾甲是有點困難，所以有的人希望能尋求一勞永逸的方法。

請繼續往下閱讀...

朱家宏醫師：凍甲其實根本不需要拔趾甲

為什麼有些凍甲患者會視就醫如畏途？原因在於某些外科醫師一看到甲溝炎，不由分說就「唰」一聲拔掉它，這椎心刺骨的疼痛不說，要重新等到趾甲長滿覆蓋腳趾，至少也要四到六個月，這期間洗澡、穿鞋......都不方便，更不用說缺少趾甲的保護，容易引發感染。其實，除非甲床潰爛，否則不一定需要拔趾甲，何況拔趾甲乍看徹底，但也是種治標不治本的方法，等趾甲重新長出來，還是有嵌甲的可能。

▲▼指甲。（圖／取自《自己的腳痛自己救》）

▲亂拔指甲可能會造成指甲生長困難。（圖／取自《自己的腳痛自己救》）

我曾看過許多病人，因為拔趾甲而使趾肉暴露在沒有趾甲的狀態之下，平常踩著踩著，沒有趾骨支撐的趾肉就一直往上捲，拔過幾次趾甲後，他的腳拇趾便呈現一種奇怪的形狀，像鉗子一樣前面尖尖的，在國外叫鉗型甲（pincer nail）。這也是為何我要強調趾甲的切除一定要在有限度的範圍內，因為人體的構造有其基本的平衡，隨意的破壞可能會造成永久、不可逆的後果。

本文摘自《自己的腳痛自己救》／朱家宏（台中行健骨科診所院長）／時報出版

被戴綠帽？我和老婆都長得不錯　女兒醜得像魚...他怒帶去做鑑定

關鍵字： 指甲 甲溝炎 凍甲 拔指甲 朱家宏 自己的腳痛自己救 時報出版
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

粽子吃多身材走樣？中醫教1招「局部瘦」胖腿、蝴蝶袖OUT

木頭男好難追？專家授「3招出擊」秒淪陷：零食分你=在撩你啦

芒果比鳳梨強2倍！超強「抗癌多酚」曝　專家4招挑好芒果

粽子非人人可吃！醫警告「6族群」母湯貪：蝦米、蛋黃磷超高

幼童「趴睡」喪命！到院無呼吸心跳...醫「狂抽奶水」急救

北部粽「油炒」熱量高！甜粽太Q有鬼　醫：5族群要當心

粽子2顆熱量＞滷雞腿+飯+秋刀魚！專家4招「防爆油、血管堵塞」

愛吃辣易長痔瘡！9個高危險族群小心「肛門炸血、掉肉塊」

熬不過距離就分手！超吃虧下場曝...專家搖頭：根本不懂愛人

16年前驗血建檔「願捐骨髓」...他突接到電話「配對成功」衝醫院救人

讀者迴響

回到最上面