亂拔指甲下場超慘！遇「甲溝炎、凍甲」指肉全崩塌、感染

▲腳趾發生甲溝炎，就直接抽掉指甲，反而會讓腳趾更容易感染、嵌甲。（圖／翻攝自pixabay）

文／朱家宏

甲溝炎所引起的紅腫、化膿，大部份都是患者輕忽的結果，如果在甲溝炎稍微有點發炎傾向的時候，就把趾甲邊緣清洗乾淨，其實症狀就可以改善許多，之後再塗點新黴素的抗生素藥膏或口服抗生素，就不會需要將邊緣的趾甲剪掉，也就不會進入瞎整凍甲的惡性循環裡。

但是要求患者每天把凍甲清理得很乾淨，很多人都會嫌麻煩，加上若是「捲甲」，清理趾甲是有點困難，所以有的人希望能尋求一勞永逸的方法。

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朱家宏醫師：凍甲其實根本不需要拔趾甲

為什麼有些凍甲患者會視就醫如畏途？原因在於某些外科醫師一看到甲溝炎，不由分說就「唰」一聲拔掉它，這椎心刺骨的疼痛不說，要重新等到趾甲長滿覆蓋腳趾，至少也要四到六個月，這期間洗澡、穿鞋......都不方便，更不用說缺少趾甲的保護，容易引發感染。其實，除非甲床潰爛，否則不一定需要拔趾甲，何況拔趾甲乍看徹底，但也是種治標不治本的方法，等趾甲重新長出來，還是有嵌甲的可能。





▲亂拔指甲可能會造成指甲生長困難。（圖／取自《自己的腳痛自己救》）

我曾看過許多病人，因為拔趾甲而使趾肉暴露在沒有趾甲的狀態之下，平常踩著踩著，沒有趾骨支撐的趾肉就一直往上捲，拔過幾次趾甲後，他的腳拇趾便呈現一種奇怪的形狀，像鉗子一樣前面尖尖的，在國外叫鉗型甲（pincer nail）。這也是為何我要強調趾甲的切除一定要在有限度的範圍內，因為人體的構造有其基本的平衡，隨意的破壞可能會造成永久、不可逆的後果。

本文摘自《自己的腳痛自己救》／朱家宏（台中行健骨科診所院長）／時報出版