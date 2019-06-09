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腹痛狂拉！「腸躁症」最愛年輕人　醫授改善關鍵

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▲經痛,月經,睡覺,MC,失眠,外漏,生理期。（圖／記者謝婷婷攝）

▲反覆性腹痛是大腸激躁症的主要症狀。（圖／記者謝婷婷攝）

記者趙于婷／台北報導

「腸躁症」屬於功能性腸胃疾病，「反覆性腹痛、便祕、腹瀉」都是腸躁症的主要症狀。醫師指出，除了典型症狀之外，有時也會出現便秘腹瀉交替或同時發生、腹脹、放屁、腸鳴或腸道運動習慣改變，患者也以無法妥善處理壓力的「年輕人」居多。

台北市立聯合醫院中醫科陳重嘉主治醫師指出，腸道對壓力有較敏感的反應；不管是緊張累積太多的壓力，還是生氣、焦慮等導致情志波動起伏過大，皆有可能造成腸道不適引發腹痛，時間久了轉成慢性，形成大腸激躁症，簡稱腸躁症。

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腸躁症是腸道機能發生異常，但各項檢查結果排除其他可能引起相似症狀如感染發炎、潰瘍、憩室炎或癌症等疾病，也未觀察到生理結構上的缺陷。陳重嘉說，腸躁症的嚴重程度因人而異，是一種長期的健康異常狀況，症狀也可能會改變、消失或反覆發生。

▲上廁所,腹痛,便秘,肚子痛。（圖／記者黃克翔攝）

▲便秘、腹瀉都是腸躁症狀，也可能反覆發生。（圖／記者黃克翔攝）

在中醫觀點中，治療主要針對緩解腹痛和調整排便習慣。陳重嘉表示，患者也要調整生活習慣、增加運動量，儘可能減少生活中易造成壓力的事情，也要獲得充足的睡眠仍是不可缺少的；此外，可做一些抒解壓力、舒緩焦慮的活動，如打坐、瑜珈等，適時調整心情，才能減輕腸躁症狀。

飲食上則建議多攝取膳食纖維幫助改善便秘，遵循低腹敏飲食（low FODMAP diet），避免攝取難消化的碳水化合物。陳重嘉說，研究認為水溶性膳食纖維能幫助改善腸躁症，包括豆類、水果、燕麥產品等；另外，也要避免食用麩質食物，這些多存在於小麥、大麥、黑麥與其製品中，所以要注意穀片、穀類、義大利麵等各種食品。

關鍵字： 腸躁症 低腹敏飲食 腹痛 便秘 中醫健康
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