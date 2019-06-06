44歲林志玲閃婚！醫建議「2大高齡生子計畫」：可再取一次卵

▲林志玲和放浪兄弟主唱Akira爆出婚訊。（圖／翻攝自AKIRAIG、林志玲工作室）



記者趙于婷／台北報導

林志玲和放浪兄弟主唱Akira爆出婚訊，雖然林志玲早在2014年就凍卵9顆，但今年已經44歲的她早已是高齡產婦，外界也相當關心她什麼時候可以再傳好消息。對此，婦產科醫師也提出2大建議，第一就是用之前冷凍的9顆卵子做人工生殖，但因9顆不一定百分百受孕成功，因此也建議她再取一次卵，​44歲​和39歲卵子可合併使用。

婦產科蔡鋒博醫師指出，一般來說，最佳凍卵年齡是在35歲，凍卵期限沒有限制，但因為懷孕不是一定一次就成功，因此凍卵的顆數越多越好，而以林志玲在39歲凍卵9顆的狀況來看，凍卵量偏少，若想一圓子夢，其實有可以有2個求子計畫。

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第一是解凍9顆卵子進行人工生殖。蔡鋒博說，可進行精蟲顯微注射形成胚胎後植入子宮，但因為她是39歲才凍卵，已經超過建議最晚年齡35歲，根據臨床統計，卵子形成的胚胎或胚胎染色體異常的比率會超過6成，建議要做胚胎快篩。

▲人工生殖是高齡產婦想一圓子夢的機會之一。

第二則是「可以再取一次卵。」蔡鋒博坦言，9顆卵子是否能真的受孕成功還不一定，建議可以跟醫院討論是否還要再取一次卵，​把44歲​和39歲卵子合併使用，​解​凍當年9顆卵子跟新鮮卵子一併受精，但因為凍卵年齡（39）和現在年齡（44）都屬於高齡，一樣建議要做胚胎快篩再植入子宮。

另外，振興醫院婦產部醫師李偉浩也指出，以44歲的年齡，要自然懷孕可能會比較困難，但她現在已經結婚，可以選擇好的胚胎做冷凍。他提醒，女性卵巢老化的速度比子宮快很多，建議有規劃未來要生產的女性，但在適婚、適孕年齡前因某些因素無法結婚生子，可認真考慮冷凍卵子，或是還沒打算馬上生子年輕夫妻，也可做胚胎冷凍。

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