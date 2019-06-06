ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

44歲林志玲閃婚！醫建議「2大高齡生子計畫」：可再取一次卵

ETtoday健康雲

▲▼AKIRA、林志玲出國渡蜜月。（圖／翻攝自AKIRAIG、林志玲工作室）

▲林志玲和放浪兄弟主唱Akira爆出婚訊。（圖／翻攝自AKIRAIG、林志玲工作室）

記者趙于婷／台北報導

林志玲和放浪兄弟主唱Akira爆出婚訊，雖然林志玲早在2014年就凍卵9顆，但今年已經44歲的她早已是高齡產婦，外界也相當關心她什麼時候可以再傳好消息。對此，婦產科醫師也提出2大建議，第一就是用之前冷凍的9顆卵子做人工生殖，但因9顆不一定百分百受孕成功，因此也建議她再取一次卵，​44歲​和39歲卵子可合併使用。

婦產科蔡鋒博醫師指出，一般來說，最佳凍卵年齡是在35歲，凍卵期限沒有限制，但因為懷孕不是一定一次就成功，因此凍卵的顆數越多越好，而以林志玲在39歲凍卵9顆的狀況來看，凍卵量偏少，若想一圓子夢，其實有可以有2個求子計畫。

請繼續往下閱讀...

第一是解凍9顆卵子進行人工生殖。蔡鋒博說，可進行精蟲顯微注射形成胚胎後植入子宮，但因為她是39歲才凍卵，已經超過建議最晚年齡35歲，根據臨床統計，卵子形成的胚胎或胚胎染色體異常的比率會超過6成，建議要做胚胎快篩。

不孕 試管嬰兒 取卵手術示意圖（圖／達志／示意圖）

▲人工生殖是高齡產婦想一圓子夢的機會之一。

第二則是「可以再取一次卵。」蔡鋒博坦言，9顆卵子是否能真的受孕成功還不一定，建議可以跟醫院討論是否還要再取一次卵，​把44歲​和39歲卵子合併使用，​解​凍當年9顆卵子跟新鮮卵子一併受精，但因為凍卵年齡（39）和現在年齡（44）都屬於高齡，一樣建議要做胚胎快篩再植入子宮。

另外，振興醫院婦產部醫師李偉浩也指出，以44歲的年齡，要自然懷孕可能會比較困難，但她現在已經結婚，可以選擇好的胚胎做冷凍。他提醒，女性卵巢老化的速度比子宮快很多，建議有規劃未來要生產的女性，但在適婚、適孕年齡前因某些因素無法結婚生子，可認真考慮冷凍卵子，或是還沒打算馬上生子年輕夫妻，也可做胚胎冷凍。

其他人也看了...

林志玲爆婚訊「凍卵9顆」可派上用場　醫曝「受孕成功率」

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

關鍵字： 林志玲 凍卵 試管嬰兒 人工生殖 林志玲結婚 放浪兄弟 Akira
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

林志玲爆婚訊「凍卵9顆」可派上用場　醫曝「受孕成功率」

活出亮麗生活！　日劇《我要準時下班》教你懂得享受人生

三總開先例！在醫院辦「開齋節」送椰棗給穆斯林看護工

44歲林志玲閃婚！醫建議「2大高齡生子計畫」：可再取一次卵

女誤吞OO塞劑！醫曝「超ㄎㄧㄤ求救信」…網笑翻：那顆很大

林志玲爆婚訊「凍卵9顆」可派上用場　醫曝「受孕成功率」

影／新手媽胸部痛炸！針一抽…「臭酸綠奶水」流出　醫秒驚呆

腸病毒兒哭鬧！媽安慰「可以去上學沒關係」　醫傻眼怒提6點打臉

雞肉別洗！專家4步驟「正確處理生食」：沖水恐交叉感染

毛孩免緊張！店貓帶頭健康檢查　「新豐門市」巡迴義診就在這周六

讀者迴響

回到最上面