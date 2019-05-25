「觀光客」握2次手摸走40年勞力士　陳時中苦笑：對不起岳父

▲陳時中的勞力士手錶在日內瓦被偷了。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

世衛行動團在返台前一天發生小插曲，衛福部長陳時中的勞力士手錶遭偷走，這支錶是岳父送的禮物，他戴了40年之久。今（25）日在世衛行動團返台記者會上被問及此事，陳時中說，他對岳父有點不好意思，但太太則說，「人平安就好」。

陳時中還原當時情境，那天晚上要參加感謝餐會，在抵達餐廳門口時，有一位疑似觀光客的人來打招呼並要求合照，當時疑似有做一些動作，因自己還算靈敏，並未讓對方得逞。

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飯吃到一半，陳時中出外接受媒體採訪，稍早那位「觀光客」又在門外要求合照，但因陳時中右手拿電話，基於禮貌，還是伸出左手相握，等講完電話回到餐廳，他發現自己手「變輕了」，才發現手錶不見了。

陳時中苦笑道，當時他在接受媒體採訪時，還跟對方提到，「剛有一個觀光客在跟我亂，你剛的問題再問一次」，沒想到對方就是在握手時，把手錶給「抽」走了。

陳時中說，現在有時候抬手，看不到時間都覺得不習慣。由於這隻錶是岳父40多年前送的禮物，他在記者會中也提到，「對岳父會比較不好意思，不過他已經過世，不會知道」。至於太太則表示，手錶丟了沒關係，「人平安就好」。