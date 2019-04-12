吃生魚片變遲緩！阿嬤一週餵4次...乾瘦妹連嗑11年「腎臟還爛掉」



▲生魚片非人人能吃，醫師提醒，一週以2次為限。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

一名15歲女生，因泡泡尿被檢查出腎盂腎炎、還有慢性腎衰竭，醫師觀察發現她動作遲緩，一問才知道她4歲時被懷疑語言遲緩就醫，經醫師診斷可能為營養不良，一手拉拔她長大的阿嬤因此狂餵生魚片，認為魚肉含有不飽和脂肪酸、DHA對大腦很好， 因此1週吃3～4次，一吃11年，最後營養雖然改善，但卻引發更嚴重後果。



生活中的小習慣，如久坐、憋尿、過度鍛鍊健身、愛吃海鮮小心引起腎衰竭！腎臟科醫師洪永祥近日在《醫師好辣》節目上分享，曾有一名15歲女生因有泡泡尿而被媽媽帶往就醫，檢查發現是腎盂腎炎、慢性腎絲球炎、有些蛋白尿及潛血，還有慢性腎臟炎，讓他百般不解。觀察後發現，女孩講話緩慢、動作遲緩，一問原因竟讓醫師超吃驚。

洪永祥引述媽媽說法，指出小孩出生正常，直到4、5歲身材乾癟、語言發展較慢，求診小兒科被診斷為「營養不良」可再觀察。由於孩子從小食慾很差，非常挑食，某天阿嬤餵食她「生鮭魚片」，認為富含不飽和脂肪酸及DHA的魚肉對大腦有益，因此頻繁食用，1週可吃到3～4次，從4歲吃到15歲，最後營養不良狀況雖有改善，但發展遲緩卻越來越嚴重。

"

▲一名4歲女童被阿嬤餵食生魚片補營養，結果竟超慘。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

請繼續往下閱讀...

女孩被轉往神經內科，醫師發現她腎臟不好，又有嚴重神經發展遲緩，懷疑是重金屬中毒，一驗濃度過高為「汞中毒」。洪永祥提醒，一些大型魚類如旗魚、鮪魚及鮭魚等，生物鏈較後方的魚類重金屬含量恐過高；其他巴掌大的魚如鯖魚、秋刀魚類等則較少。他也建議，愛吃生魚片的民眾，1個月仍以不要超過2次較為妥當。

常常餵食幼童吃生魚不只可能引發重金屬中毒，造成發展遲緩和腎臟病，台北市也曾有一名8歲女童大便時覺得肛門癢又有異物感，就醫發現肛門有蟲在蠕動，最後醫師竟從她肛門夾出260公分的蟲體，被確診為「裂頭絛蟲病」。家屬表示，女童平日會吃生魚片，之前曾於北市山區景點食用生魚片料理，因此醫師研判是生魚片感染絛蟲。

魚類是優質的蛋白質來源，對孕婦、小孩都具有很高的營養價值！但營養師廖嘉音也提醒，現今海洋污染問題重重，大型魚類因食物鏈的關係，體內沉積的重金屬污染也往往較高，因此她建議，吃魚最好選體型中小型的魚類為佳，例如像是鯊魚、旗魚、鮪魚、油魚等體型較大的魚類最好避免食用！