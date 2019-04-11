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越普通越愛！4大星座「另一半專挑醜的」　滿滿安全感沒人搶？

點評:啊哈哈哈哈哈哈哈哈另一半不會開心吧...
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捏臉。（圖／網友茉莉提供）
▲你也是挑另一半不太注重長相的「非外貌協會」會員嗎？（示意圖／網友茉莉提供）

生活中心／綜合報導

你是「外貌協會」的嗎？很多人對於他人的第一印象都來自於長相，而長得俊秀帥氣、有張天使臉孔的人帶給人的印象自然特別深，尤其對於伴侶只挑天菜的人而言，絕不可能錯過認識帥哥美女的機會。但事實上，不是人人都愛選好看的，大陸占星網站《星座屋》即統整出內心偏愛「醜伴侶」的4大星座，越平凡無奇他們越喜歡。

1.金牛座
提到金牛，第一想到的就是他們很腳踏實地，他們對於另一半的外觀沒有太多要求，因為自己本身就不愛打扮，認為簡單、舒服最重要，因此對伴侶外貌也不太挑剔。牛牛們其實也知道另一半長相出色帶出門很有面子，但卻也容易招蜂引蝶，一不小心就惹來許多情敵，因此相貌平平他們就很滿足了。

2.獅子座
愛面子的獅子，是很現實的，雖說大家都知道「長相可以當飯吃」，但當歲月在臉上留下痕跡，皮垮肉鬆變得很醜，內在就顯得格外重要了。因此，他們認為與其找個帥哥美女當伴，還不如選個認真起來超有魅力、能力又好的人，獅子們認為，一個人的內在不會被歲月磨平，甚至會因為和優秀的人在一起，自己也獲得提升。

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情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）
▲射手座要的是滿滿的安全感。（示意圖／記者李佳蓉攝）

3.射手座
浪蕩不羈的射手座，可以為了追逐自由而拋棄愛情，當容易沒有安全感的他們想要安定下來、想找個伴廝守一生的時候，對於另一半的要求並非多美或多帥，而是能替他們帶來滿滿安全感才是關鍵，此時相貌平平的人反而更加分，某程度上來說，找個醜一點的伴侶，只為讓自己獲得安全感。

4.水瓶座
水瓶座天生很有想法，但在談戀愛上卻沒什麼自信，若對方長得比自己出色許多，對他們來說相處起來反而是種壓力，可能因為過度自卑就怕配不上對方，久而久之可能因此爆發許多不必要的衝突，對於愛情發展相當不利。水瓶認為長得平庸點沒什麼關係，因為好看的異性單純欣賞就夠了，自己的另一半不用長得太好看。

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