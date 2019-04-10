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男下體爆長「花狀腫瘤」！女醫嚇壞：末期了　求救學長結局羞炸

點評:腫瘤跟入珠的差異...
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下體,男性下體。（示意圖／記者李佳蓉攝）
▲一名韓國大叔下體暴長凸起花狀腫瘤，女醫一掀被秒傻眼。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

病患狀況五花八門，沒想到菜鳥醫師也有「誤診」尷尬癌發作的一刻！皮膚科醫師蔡逸姍曾遇一名住加護病房的韓國大叔，護理師描述他生殖器處長很多腫瘤，果然被子一掀開，一顆顆凸起、圍成花朵狀的腫瘤當場嚇壞她：「長成這樣，應該是末期了」，頓時把腦海裡所有會長在陰莖部位的腫瘤全想一次，最後還求救學長，答案卻讓她超害羞。

皮膚科醫師蔡逸姍在《醫師好辣》節目中分享勁爆病情，卻讓她尷尬滿天飛的案例，某次支援加護病房的會診，在護理師尋求幫忙情況下，她拉開第五床床簾，看著一名3、40歲貌似馬東石肌肉量爆炸的韓國大叔躺在床上，「年輕小護士就跟我說，你看一下他生殖器的地方，長很多腫瘤，很怕他是性病」，她自信滿滿一口答應，沒想到被子一掀開，超驚悚畫面讓她傻眼。

男下體「暴長花狀腫瘤」！醫傻：末期了。（圖／取自醫師好辣Youtube）
▲一個個凸起腫瘤讓醫師傻眼：「長成這樣應該末期了」。（圖／截自《醫師好辣》Youtube）

蔡逸姍說，一看真覺得奇怪，「長得像花的形狀，好幾個像彈珠一樣，圓圓一顆一顆凸起腫瘤」，當下認真的將腦海裡所學，陰莖可能長的腫瘤通通想一遍，「想說完蛋了，我都要考專科，我竟然認不得這是什麼腫瘤，長成這樣應該末期了」。原本熟睡的大叔，被子一被掀開當場飆罵韓國髒話，醫師雖滿腹委屈，但仍抱持專業精神尋求「學長支援」。

下體長滿花狀腫瘤，讓蔡逸姍滿頭霧水，在跟學長描述完，卻得到不屑的回答「你沒見過世面，那個是入珠」，學長還Google入珠圖片供她欣賞，這下才恍然大悟，「真的是各式各樣的，因為我們教科書，西方醫學不會寫這個」，第一次與入珠「相見歡」，還真以為長了哪種陰莖腫瘤，「真的是很誇張的現象」。

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林口長庚男性學及婦女泌尿科主任陳煜曾指出 ，許多人認為入珠可增加硬度、延長射精時間，其實並不然，且若入珠材質不佳，反而會出現感染問題。入珠的陰莖進入女性陰道，不規則形狀也容易造成疼痛，甚至裂傷。他10多年前就收治過幾名患者，因為將珠子放進包皮下前未徹底消毒，加上用了敏感性的塑膠材質，造成嚴重感染，有些人珠子穿透皮膚露出來，有些人則產生皮下硬塊，陰莖變形，最後都只能靠手術取出。

▲男入珠10顆增快感！陰莖紅腫潰瘍。（圖／衛福部彰化醫院提供）。
▲許多人認為入珠可增加硬度、延長射精時間，但若材質不佳恐引起感染。（示意圖／衛福部彰化醫院提供）

關鍵字： 醫藥新聞 腫瘤 入珠 皮膚科 蔡逸姍 醫師好辣 陰莖
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