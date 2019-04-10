國中妹初經後...輸卵管「捲心爆扭360°」痛炸！醫驚：有8cm腫瘤



▲一名13歲國中妹因腹部劇痛就醫檢查，發現是8公分腫瘤「拉扯輸卵管」。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者李佳蓉／採訪報導



小小年紀就長腫瘤！一名13歲小妹妹主訴去年開始初經乍到後陸續出現經痛現象，直到近日疼痛加劇，非經期腹部也有悶痛現象，超音波檢查發現骨盆腔裡竟藏有8公分囊腫，且腫瘤已大到把輸卵管拉扯至少2倍大，並扭轉整整360度，就連醫師都看傻。

收治案例的振興醫院婦產部醫師李偉浩指出，曾遇一名13歲的小女生跟媽媽到診間，抱怨從去年開始初經後便陸續出現經痛情況，直到最近疼痛加劇，甚至平時非經期腹部也隱隱作痛，以腹部超音波一照，竟發現她骨盆腔裡有顆8公分的囊腫，當下告知家長囊腫存在，他們都大感震驚，認為年紀輕輕的健康孩子怎會長囊腫？



▲紅色圓圈處為輸卵管扭轉處。（圖／李偉浩醫師獨家授權提供，請勿任意翻攝）

李偉浩解釋，由於年紀小的骨盆腔囊腫並不常見，為患者安排電腦斷層以確認腫瘤種類的範圍並安排回診，所幸掃描認為為良性腫瘤，最後也替她安排微創手術，但在手術過程中讓醫師驚訝的是，小女孩的腫瘤來自輸卵管，且因為腫瘤壓迫造成輸卵管「被拉長2倍」並扭轉整整360度。而她的疼痛感即源自輸卵管囊腫的扭轉，最後靠著將囊腫切除，保住卵巢及輸卵管。

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輸卵管囊腫如何發生？李偉浩說，輸卵管囊腫並不少見，但要發生在年紀這麼小的女孩身上卻很少見，目前發病原因不明，而大多可能起因於輸卵管線體細胞不正常增生。其可能產生的症狀包括下腹疼痛、腹脹、運動後疼痛加劇，嚴重者可能影響生育能力。