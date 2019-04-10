鼻頭有肉＝會聚財！好老公才有「5大完美面相」...妳男友上榜沒



▲想要找個好男人嫁了？先瞧他符合這5資格了沒。（示意圖／記者曹悅華攝）

生活中心／綜合報導



說到結婚，女生挑選未來老公的條件，不外乎是顧家、專情、對另一半溫柔體貼又老實、孝順父母、脾氣好又沒有不良嗜好等等。但世上無完人，也讓女生們苦嘆「好男人」都像恐龍一樣絕種了！別氣餒，風水名師雲文子教你透過5種面相分析出「誰是好男人」，值得一嫁讓妳爽過日子不受氣，快看另一半上榜沒？

雲文子分析出好男人該有的5種面相：

1.鼻主重情重義

鼻頭渾圓有肉、鼻孔不露代表容易聚財，再加上山根端直的人，代表是重情重義的好老公，他們對於老婆照顧無微不至，若是妳本身不精廚藝也OK，因為只要一有空這種男人就會下廚做菜，顧好妳的胃。

2.雙顴看出高EQ

男人雙頰勻稱，代表不愛爭權力，樂於遷就他人，亂發脾氣對他們來說更是大忌。這種男人懂得愛屋及烏，除了孝順自己的爸媽外，對於老婆家人的照顧也很周到，不僅不會無理取鬧，甚至還能容忍妳的公主病，這樣的男人哪裡找？

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3.下巴有肉晚年無憂

下巴圓闊有肉，代表進入老年後有福可享，擁有這種面相的男人重視家庭、疼愛子女，沒過30歲就已成家立業、有兒有女，樂於享受家庭生活。平常沒事不會亂跑鬼混，就喜歡一家人聚在一起培養感情。



▲印堂寬闊的人代表器量大，又重情義。（示意圖／記者李佳蓉攝）

4.印堂寬闊器量大

位在兩眉之間的印堂，寬闊者代表器量寬宏、正直又重道義；反觀雙眉之間有雜毛者，則代表此人小氣又悲觀，難以將財留在自己的口袋裡。

5.眼尾下垂和藹可親

眼尾下垂雖看起來沒什麼精神，但事實上他們為人親切、穩重又念舊、用情專一不易出軌；但若是因外力造成的眼尾受傷者，則代表容易有外遇，老婆可得看緊點。

