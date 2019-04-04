庫存剩3.5天！連假台北鬧血荒　O型不到2.9天缺最大

▲庫存剩3.5天！連假台北血庫拉警報，O型不到2.9天缺最大。（圖／ETtoday捐血資料照）

記者嚴云岑／台北報導

清明連假才剛開始，台北血庫就拉警報！根據血液基金會統計，台北地區血液庫存量僅3.5天，遠低於7天的安全值，其中以O型2.9天最缺，A型3.9天次之，B型、AB型也只剩4天與4.3天庫存。為了補足庫存量，台北捐血中心在今明2天加開土城號捐血車，位於忠孝復興站的SOGO忠孝號，也加開至晚上8點，民眾可利用逛街空檔獻出熱血。

台北捐血中心專員杜文靖表示，截至今（4）日上午止全台血液庫存量約5.1天，A、B、O、AB型分別有5.2天、5.3天、4.8天與5.7天庫存，雖然O型偏低，但全台46%的人都是O型血，只要民眾踴躍捐血，應該很快就能拉到安全域值。

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杜文靖提到，台北血液庫存量偏低主要有幾個原因，一為連假前天氣陰雨濕冷，影響捐血意願，二為醫學中心都在台北，很多醫院都在連假前一次提領，「需求量大了，庫存自然偏低」，但連假這幾天天氣都不錯，民眾外出路過捐血室，也可多加挽袖獻血。

目前全台血液庫存量最多的是高雄，尚有7.5天庫存，台南也有7.3天，杜文靖推測，可能與近日天氣較佳有關，他呼籲民眾可養成定期捐血的習慣，不要看到有缺才一窩湧入，如此才能維持血液庫存量，讓病患有需要時都用得上。