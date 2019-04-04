衛福部長兒童節化身「陳阿公」　破解網友「兒虐5質疑」

▲陳時中談兒少保護措施。（圖／翻攝衛福部臉書）

記者嚴云岑／台北報導

近日兒虐案件頻傳，衛福部長陳時中在兒童節當天上傳預錄影片，針對網友提出的5點質疑進行解答，他表示，自己也是一個2歲半小孫子的阿公，無論站在哪個角度，對兒虐事件都相當痛心，希望能透過衛政與社政單位共同努力，讓每個小朋友都能平安健康長大。

立法院趕在兒童節前夕，通過兒少法部分修法，後續將力拼修刑法，針對兒虐行為全面加重開罰。衛福部長陳時中今（4）日在影片中，引述修正後的兒少法回答網友提問，表示未來針對兒少不當行為，會加重10倍以上罰鍰，以達嚇阻作用。

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網友提問針對兒少保護提出的5點質疑分別為「虐童者捲土重來，在不同機構流竄怎麼辦？」、「托嬰中心如果沒有監視器，很難取得兒虐證據」、「訪視家長堅持不開門，錯過黃金救援時機」、「只能等到發生兒虐『後』才處理嗎？」以及「現在的罰則太輕了！觸法者無感！」

陳時中表示，衛福部目前已建立跨體系資料庫，不適任者還進入體系就會被發覺，若真的進入體系，也會被找到，讓機構更安全。至於托嬰中心使用監視器雖有隱私問題，但會訂定管理規範，在保護隱私的前提下，一併保全證據。

針對若社工訪視家長不開門，新修訂的兒少法70條之一也有解套，若在法源認定有危險或危險之虞，警力可破門而入，讓救援更到位。衛福部也針對6歲以下兒童進行死因分析，希望能找出原因，讓預防做得更好。

最後，陳時中提到，防止兒虐除了曾後端著手，親職教育也很重要，每個人都應該正視兒童自主權，讓所有兒童都能快樂長大。