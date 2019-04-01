被同事黑掉！「職場宮鬥」手段曝：開會通知偏漏掉你...

▲職場爾虞我詐，如果不提高警覺，小心被黑掉都不知道。（圖／免費圖庫pakutaso）

文／黃珮婷Betty

為什麼後宮的故事可以一拍再拍，歷久不衰？一來，女人之間的故事，從以前到現在花招百出；二來，後宮佳麗的鬥爭，從宮廷到職場千古不變。佳麗三千，皇帝只有一人，大公司人多，但老闆只有一個。

為了爭上位，勾心鬥角的揣摩上意。

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為了搶資源，合縱連橫的結黨謀私。

為了奪歡心，虛情假意的奉承巴結。

為了求曝光，爾虞我詐的陷害傳謠。

這樣的故事發展必然精采絕倫，怎能不吸睛？

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一早，八點五十五分，A在辦公室剛倒了杯水，檢視著郵件，手機作響，接起電話，G劈頭就問：「到哪了呢？」

「蛤，什麼？」A被問得一頭霧水。

「早上九點開會，提醒你一下，不然遲到要請咖啡喔。」G用略帶好心，但更多的是嘲諷的語氣提醒著。

「欸，我沒收到通知，沒關係，我已經在辦公室了，會議在哪我這就過去。」A邊說邊收拾包包。

G用高八度的音調說：「哎呀，這怎麼來得及，我們在外頭開會，你從辦公室來要四十五分鐘跑不掉。我看你趕不到的，那你的部分我幫你報告吧，報的肯定沒有你好，你就多包涵呀。」

▲開會通知獨漏你，同事各個搶報告、看你笑話。（圖／免費圖庫pakutaso）

辦公室裡的A，心涼了一大半，即便急得滿頭大汗，也找不著那根本不存在的會議通知，而會議裡的G正對老闆演著義氣相挺的劇碼，掛上惋惜的表情和老闆說：「A忘了有會議，等等我幫他報告好了。」

下午四點，專案主辦人召集各部門主管討論週五競賽的細節。

A捧著電腦在最後一秒間滑進了會議室，C笑盈盈地出聲說：「我算了算，這次總共分八組比賽。一組八個人，88，發發，老闆，這好兆頭吧！」

老闆笑了笑，略是滿意這說法。

「欸，A你看一下分組名單，你們團隊超多人的耶，聽說你還要補人喔，這麼好，現在各單位的人力配置都凍結了，只有你能補呢。」C邊說，手指邊在紙上點呀點。

老闆眉頭一皺，打量著名單，默默的算著人頭。

A就這麼冷不防地又給將了一軍，無奈的是他什麼也說不得，只能吞了。

晚上九點，好不容易忙完，歇息一下正要吃水果，訊息進來了。

點開N的訊息，他寫到：「親愛的，明天開會人數過多，不介意的話，你明天就先別出席，下次再叫你吧。」

A疑惑的問：「但老闆不是要求我們團隊一定要到嗎？」

N秒回：「老闆剛看過與會名單，他OK你這次不去的，你們的部分我們會cover的。」

A放下吃了一半的蘋果，千百個疑問在心裡轉，準備了快兩個月的提案，終於要見客戶，這突如其來的臨門一腳，活生生的把門給踹關了。

N今晚則可穩穩地睡個好覺，因為明天就是他的one man show了……。

▲職場上的荒謬事件，都讓你在挫折中累積能量。（圖／123RF）

想想，後宮戲不也都這樣演的嗎？

凡事必定要經過千錘百鍊，才能開花結果，沒有曲折起伏的故事，就沒有觀眾；沒有波瀾萬丈的歷練，也無法成長。重點是，你要熬得過去，撐得起來，從崎嶇坎坷開出康莊大道，從跌宕頓挫走向四通八達；在低谷鍛鍊如何屈膝縱躍，在挫折裡學習儲蓄能量。

不管遇上多荒謬的狀況，都要寬宏大度去面對，既然問心無愧，造謠八卦、流言蜚語，於人何所不容？即便聞時怒氣沖霄，欲破口大罵，但必持心如止水、不動聲色之態。宮廷劇教過的事，乃是先人智慧，應謹記於心。

不遭人忌是庸才。

孟子說：「天將降大任於斯人也，必先苦其心志、勞其筋骨、餓其體膚，空乏其心，行拂亂其所為，所以動心忍性，增益其所不能。」

抱著這樣的心態與信念去看「職場甄嬛傳」，困境變成了一項不可多得的鍛鍊，耳語變成了一種修生養性的概念，而，能所不能的道理，就是這樣磨出來的。如果你周遭正上演著「職場甄嬛傳」，恭喜你，半年後，你會遇見升級後的自己。

本文摘自《下個十年，你在哪？》／ 黃珮婷Betty（百事集團大中華區客戶和銷售發展資深總監）／時報出版