足底筋膜炎「拔骨刺就好」？速效妙方竟是「穿高跟鞋」

▲足底筋膜炎因長期刺激、發炎，產生鈣化現象。（圖／時報出版提供）

文／朱家宏

有些醫師會把足底筋膜炎稱做「腳底長骨刺」，因為足底筋膜炎的時間久了，生化的刺激物會增多，受刺激的筋膜會發炎，發炎後就會產生鈣化現象，Ｘ光從側面照過去，就會看到一個像刺一樣的牽扯性骨贅生(traction spur)。很多人會以為這個骨刺就是足底筋膜炎的病因，把骨刺拔掉，足底筋膜炎就不會痛了。這其實是錯誤的觀念。

骨刺本身只是病徵，並不是病的起因。足底筋膜炎的產生，也不是因為腳底被骨刺刺到。各位想想，鈣化後的筋膜應該是一整片，怎麼會是一根刺？所以將骨刺拔掉，術後的差異只是在Ｘ光片上不再看見那根骨刺，但足底筋膜炎的症狀並不會減緩，就算症狀會減緩，換來的也只是其他部位更多的痛楚。

試想看看，內視鏡手術不過一公分的傷口，都可能會有長達半年疤痕痛的可能，何況是開一個五公分以上的傷口，把骨刺挖掉呢！

速效緩解的妙方：穿高跟鞋

「治療足底筋膜炎最短期有效的方式，就是打類固醇，或是馬上穿高跟鞋！」每當患者聽到我這麼說，總是睜大眼睛一副不可置信的樣子，其實真的是這樣。足底筋膜炎的症狀主要為足跟痛，要是立刻墊起腳跟穿上高跟鞋，人的體重向量反而會往前移動，後足承受的壓力自然減輕，足底筋膜炎的疼痛也會跟著減輕。

▲高跟鞋可減輕後足的重量，減少足底筋膜炎的疼痛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

所以大可不必賦予高跟鞋太多的罪惡，該穿高跟鞋的社交場合就放心穿。但這麼說，並不是在鼓吹愛美女性多穿高跟鞋，事實上，要是過於經常性地穿著高跟鞋，後足跟腱可能會因此縮短，造成不穿高跟鞋的時候踩踏平地，足底筋膜的壓力變大。

足底筋膜炎常有被誤診的可能

曾經有一位患者，因為腳跟痛被其他醫院轉介來做震波治療，但他痛的情況有些不對，一般來說，足底筋膜炎是剛踩踏的時候最痛，踩幾下後就會緩解，但這位患者踩踏多了又開始痛，甚至即使不動，也會痛。一照Ｘ光才發現是跟骨裡面有腫瘤，幸虧發現得早沒有進行震波治療，而是開刀挖除。因為足跟中的腫瘤有可能演變為病理性骨折，造成足部結構的不穩定，這種情況下進行震波，只會使病況加劇。

另一位患者在外院被診斷為足底筋膜炎，一問之下，知道患者有糖尿病史，猜測是踩踏到某個硬物，足跟裡面產生血腫，因為糖尿病抵抗力不好，引發細菌侵入，真正的診斷為壞死性筋膜炎。結果刀一開下去，膿液就流出來，裡面的組織都已感染壞死，還好有及早處理。雖然大多數足跟痛的患者都是足底筋膜炎，但患者也需要經過詳細的鑑別診斷，來排除壞死性筋膜炎、跟骨骨折、足底腫瘤或僵直性脊椎炎在足跟的症狀等等，以免造成誤診，貽誤治療。

本文摘自《自己的腳痛自己救》／朱家宏（台中行健骨科診所院長）／時報出版