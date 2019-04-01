藍蚯蚓上身！這10種人「靜脈曲張」風險高　嚴重恐致命

圖、文／iHealth

靜脈曲張過去常見於中老年人，但由於生活型態的改變，近年來已有年輕化的趨勢，像是需要久坐或久站的上班族或學生，都是高風險族群。

靜脈曲張的原因是什麼？

靜脈主要負責的工作是將身體血液輸送回心臟，由於腿部靜脈距離心臟較遠，血液回流的動力需要來自下肢肌肉縮放的輔助，以及靜脈瓣膜的引導。

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正常情況下，下肢血液在肌肉與瓣膜的協助下應當順利回流至心臟，如果靜脈瓣膜的功能減弱或閉鎖不全，容易使過多血液瘀積在下肢部位，進而增加下肢靜脈的壓力，引發靜脈曲張。

靜脈曲張有哪些症狀或併發症？

初期可能沒有明顯的症狀，小腿僅有細微藍色的血管紋路，當下肢靜脈曲張出現症狀，患者可能自覺小腿皮膚癢、水腫、腿部痠痛、容易抽筋、腿部沉重感等。在大腿或小腿的皮膚外觀上，會冒出蜘蛛網狀、蚯蚓狀的扭曲血管，隨著病情發展，足踝皮膚還可能變色、潰爛。

病情嚴重時亦可能引起併發症，如淺層靜脈破裂出血時，可能產生發炎血塊而引發血栓靜脈炎，表面會出現紅腫、疼痛的症狀，若是血栓游離至肺臟，就可能發生有致命風險的肺栓塞。

另外，下肢水腫的情況不一定是單純的靜脈曲張，若為雙側肢體水腫，則醫師會考量是否為慢性腎衰竭、腎病症候群、鬱血性心衰竭、肝硬化、貧血等；若為單側下肢水腫，也可能有深層靜脈栓塞、蜂窩性組織炎、痛風性關節炎的風險。

靜脈曲張好發族群

患病男女比例約為1:4，較容易發生在女性身上。排除家族性遺傳等先天性因素，靜脈曲張患者通常有許多特點，如下肢部位長時間承受壓力、腹部壓力增加等，且大多跟工作型態有關。

1.先天因素（如先天血管瓣膜功能不全）

2.懷孕

3.肥胖

4.吸菸者

5.年長者

6.長期咳嗽

7.經常便秘

8.常舉重物（如搬運工）

9.攝護腺肥大

10.久站、久坐（如老師、廚師、醫護人員）

原文請見：「靜脈曲張原因解答，7招改善症狀」

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