不再怕蛀牙！　兒童有這些「塗氟補助」你知道嗎？

▲怎麼做才能讓孩子不再蛀牙呢？（影、圖／健康盟健康聯盟提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

蛀牙是很多孩子經常發生的問題，根據衛生福利部統計，3歲左右兒童的蛀牙率是31％，6歲兒童更高達79％，台灣每10個孩子就有8個有蛀牙問題。今天健康盟健康聯盟要來和大家分享「遠離蛀牙的有效方法」！

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▲台灣每10個孩子當中就有8個孩子蛀牙。

「塗氟」是目前被認可最有效預防蛀牙的方法之一，氟化物可以增加牙齒對酸的抵抗力，也有助於抑制細菌的生長，平常透過正確刷牙，搭配每半年的「兒童牙齒塗氟保健」，牙齒就像是穿上了防護衣一樣，可以讓蛀牙的機率大幅降低。

▲塗氟是最有效預防蛀牙的方法之一。

氟化物的使用方式包括含氟牙膏、含氟漱口水、局部塗氟等。健康盟表示，對未滿六歲的兒童來說，進行「局部塗氟」是最防止蛀牙最有效的方式。衛生福利部每年都會提供未滿六歲的兒童「牙齒塗氟保健」的服務，針對未滿12歲的弱勢兒童（包括低收入戶、身心障礙人士、偏鄉離島居民等）每三個月一次的塗氟保健服務，攜帶健保卡至診所或醫院就可享有相關補助。

牙齒的健康程度與身體的健康息息相關，蛀牙不僅會影響我們的飲食，還會造成兒童的心理陰影。健康盟提醒，就算是兒童的乳牙還沒換牙，牙齒的保健也不容忽視！

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