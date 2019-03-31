對你有意思！12星座「粉紅來電」徵兆曝：天蠍明顯吃醋啦

▲想知道心儀的對象到底有沒有把你放在眼裡。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

愛情總是悄悄萌芽，只是不到100%確定，誰也不敢輕易踏出告白的第一步！想要知道對方是否適合你、對自己有好感，根據外媒《yourtango》指出，12種星座散發出來的特質，可以作為參考的線索。

1.牡羊座

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牡羊無論是自信、熱情程度，絕對可以像一把熊熊火焰的闖入你的心中，他們會開始展現自己的價值與企圖心，並開啟「競爭模式」戰鬥力十足，不屈不撓的突破你的心牆！

2.金牛座

金牛座靠的不是牡羊座的熱情與衝勁，而是透過忠誠與耐心來贏得你的芳心，在感情上，牛兒會願意花上更長時間等待，甚至會有若有似無的肢體接觸，用耐心陪伴讓你逐漸淪陷。

3.雙子座

雙子座就比較棘手一點，他們天生就是活潑、主動，只要是他們感興趣的人事物，都會一股腦的投入進去，如果要區分一般情感與浪漫的情人互動，可能會有點困難。但如果你發現他們開始會對你的事情擔心、煩惱，甚至對於採取行動有點猶豫不決，這可能就是來電的訊號。

▲金牛會透過長時間的陪伴，加上若有似無的肢體接觸讓你淪陷。（圖／達志／示意圖）

4.巨蟹座

巨蟹座的情感波動很豐沛，起伏也很大，與其不斷壓抑好感，他們會透過分享喜歡的事物來讓對象了解自己，也會突然開始注意你的怪癖，甚至關心你的健康，甚至會突然丟訊息聯繫你，分享一些自己看了而你可能會感興的東西。

5.獅子座

獅子座也是很難察覺的星座之一，因為他們習慣將情感保留在自己的心底，往往需要透過時間來確定「自己是喜歡你的」，也由於獅子是自信心強大的星座，往往會讓他們更像一隻孤獨的野狼，有些難以靠近。他們喜歡主導追求的步調，但當你突破他們心房時，獅子會承認自己的脆弱並且對你信服。

6.處女座

處女座非常注重細節，對於你告訴他的大小事情，他會記得非常清楚，哪怕是你幾個月前提到的想吃的餐廳，或者同事的名子，他會用他細膩的心思讓你覺得備受關注，雖然他們可能不見得擅長甜言蜜語，但並不代表他們對你沒有感覺。

7.天秤座

天秤很喜歡社交，他們的愛情語言就是「一起度過」，如果天秤喜歡你，你會發現他會找時間跟你相處，重心會稍微從他原來的交友圈，轉移到你身上，並且珍惜你們2人相處的時光。

▲天秤開始會撥出時間與你一起獨處 。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

8.天蠍座

天蠍常以佔有慾為名，他們對於親愛的人，情感的波動也非常大，這也意味你煞到天蠍時，他們會用非常明顯的方式讓你感覺到他們的好感，例如明顯的盯著你看、大膽的追求、對你吃醋。

9.射手座

你就像個禮物，射手座會用盡一切方法得到你、贏得你的愛，他們是很有決心與行動力的星座，他對感情很樂觀，會把握機會接近你、追求你，

10.摩羯座

摩羯座不會隨隨便便認定一個人，他們對待很多事情都很認真，包含談感情也一樣，他們會考慮雙方的生活，甚至結婚為前提都有可能，因此花花公子或花心女很容易被他們看穿意圖。

▲男女感情的細微變化，總是讓人心癢癢。（圖／記者林世文攝）

11.水瓶座

水瓶座對感情是比較低調的類型，如果你跟他們有著特殊的情結與聯繫，他們會用自己獨到的智慧與見解，為你留下深刻的印象，並且透過這樣的方式得到你的好感。

12.雙魚座

雙魚敏感的內心會緊緊的與你的喜怒哀樂連結在一起，如果他們對你有意思，你會明顯感受到他們投入取多心思在你身上，全心全意分享自己對藝術、音樂、生活的故事與喜好。雙魚也很喜歡獨處（也很懶），但如果他們願意跟你一起出門，就代表他們非常重視你。