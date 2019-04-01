從愛情得不到安全感！專家「一句話」破盲點：問題根本不在對方

▲本身缺乏安全感的人，永遠得不到安全感。（圖／翻攝PAKUTASO）

文／智遠老師

經營感情世界的雙方，時常會被心裡慾望矇蔽雙眼，而忘記了在一起的初衷。

千萬不要擁有把對方變成你想要模樣的思想，也不要忘了最一開始，你們只不過是想要把兩條不那麼一致的人生軌跡，變成平行線一路無限延伸下去。

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保持自我獨立思想，隨時保持清醒，維持自我的完整性。不要把所有的重心都放在對方身上，你也擁有自己的生活，還有經濟一定要獨立。

「保持獨立的思考，保持自我的完整性」這才是經營愛情的不二法門。

容易沒有安全感的人，其實怎樣都不會有安全感，那是因為沒有擁有屬於自己的自信圈。這種現象無論男女都有可能會出現，更容易出現在挽回愛情初發的念頭當中。

在一個愛人的角色，應該是並肩戰鬥的戰友，互相扶持。而不是讓對方成為你過去人生陰影中的炮灰。自己的缺失，最後還是得要自己努力一塊一塊的拼回去。如果在遇到你之後的人生可以共同分擔，遇到你之前的人生就應該可以分享。而不是把自己的過去和現在的沉重，全部都推給對方，絕對不要把 「對你好」視為理所當然。

所以最大的安全感是自己給自己的。我們常常聽到需要擁有自己的價值，那這到底是什麼意思？

▲愛情也是一種互惠關係。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

在這裡我也稍微做一點情感與價值的關聯，來分享給大家知道。

情感與價值的關係是主觀與客觀、意識與存在的關係，而後者是哲學的基本問題，因此價值與情感的關係問題，也是價值理論和情感理論的基本問題，價值與情感是一個辯證統一的關係。

情感是人對價值的主觀反映，儘管這種反映，總會或多或少存在著一些落差，甚至還會存在著嚴重的偏差和完全的顛倒，但從總體上來說，情感的變化，總是以價值為基礎。

就好比對於商人來說：互利互惠的經濟往來，是維持和發展彼此情感的客觀基礎，如果沒有這種互惠性，商人之間的情感利益是不能持久的。

那麼對於政治家而言：政治上的相互支持、相互配合是維持和發展彼此情感的客觀基礎，如果沒有這種互助性，政治家之間的情感，也是不能持久的。

對於年輕男女關係而言，工作與生活上的相互支持與配合，是維持和加深愛情的客觀基礎，如果沒有這種支持與配合，男女之間的愛情是不能持久的。

朋友之間的友情主要取決於他們之間的利益關係，只有不斷加深彼此的利益聯繫，其友情才會越來越深厚，如果彼此產生了根本的利益衝突，則其感情遲早會衰減下來，並最終會轉化為仇恨。

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99