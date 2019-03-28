劈腿回不去了！這「3個年齡層」愛招惹小三...老婆老公快顧好

▲婚姻中仍有「出軌危機」。（圖／記者黃克翔攝）

生活中心／綜合報導

許多人常說婚姻、感情熬不過「七年之癢」，一但愛上小三，冷不防的在兩人世界中，狠狠的畫下傷痕！根據外媒《bustle》指出，最有可能發生劈腿、外遇的3個年齡層，很容易集中在老夫老妻、新婚家庭之間，需要格外注意！

1.30至39歲：占劈腿人數的32％

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約會網站Ashley Madison調查了2,099名成員，分為不同的年齡段，而以平均結婚年齡28歲來看，不少人在30歲左右，就有使用約會網站的習慣。由於此時的已婚者，開始對婚姻的美好光環消退，而感到疲倦乏味，開始向外追尋更多的刺激，並跟著踏入「適婚者」的求偶大壘台，更容易招惹到小三、小四、小王，因而成了劈腿年齡層的大宗。

2.19至29歲：占劈腿人數的28％

專家提到，年齡介於19~29歲之間的青年，是下一個容易出軌的族群，其中有不少人是年輕就選擇早早結婚，而他們對伴侶的期待和理解，可能會失真、甚至有提早感到失望和破滅感，甚至也有人在初戀結婚，卻對適合自己的對象不夠了解、或是經濟程度不穩定、不願安定等原因，埋下劈腿的導火線。

3.40歲至49歲：占劈腿人數24％

這個年齡層的人，通常往往孩子都出生了，他們也在面臨家庭危機、親子危機後，發現婚姻的殘忍之處，甚至已經影響到彼此深厚的感情，當孩子們長大後，也會開始渴望被疼愛的感覺，這年齡層也會出現婚姻的溝通障礙，夫妻間要在好好磨合已經不是那麼容易，往往已經變成「同個屋簷下的陌生人」，過去壓在他們身上的家庭責任和壓力，通通變成劈腿的藉口。