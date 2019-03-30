分手直接搞失蹤！「6星座」最愛神隱...對你沒感覺了

▲愛情順起自然的發生，卻消失毫無預兆。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

曖昧讓人受盡委屈、隨便搞失蹤更是讓人吃盡苦頭！根據外媒《thoughtcatalog》指出，不管是交往前、交往後的情侶們，要注意這6個星座，會有突然神隱，或是容易用「搞失蹤」來分手。

1.水瓶座

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你會喜歡上水瓶，多數也是被他們那種超然、自由的狀態給吸引的，還記得嗎？但他們開始把這樣的性格放在感情上，可能會三不五時的消失，將自己沉浸在獨立的世界裡，甚至你會察覺對方對情感的保留，而你的序位可能排在「4~5個社會運動、議題」案件之後，沒太多美國時間陪你。

2.雙子座

想要跟雙子座好好度過一段時光，真的是非常困難，雙子們可能同時有好多趣事想要參與，要狠下心來對其他活動說「不！」就足以讓他們糾結萬分。他們可以上一刻撥空跟你約會，下一秒說不見就不見，別懷疑，他們已經投身於下一個行程當中。

3.射手座

射手們比雙子可能還更難以掌握，小心會被傷的重了些！射手們自由奔放的靈魂，加上樂觀又愛熱鬧的個性，不管身處在何地，跟哪個朋友在一起，都會覺得非常開心，而你在當下被射手吸引後有得受了。當他們醒來後，可能會完全忘記跟你有過約會，或是馬上啟程前往下一個國家，跟一切道別說再見。

▲訊息已讀不會，電話也不接，整個人間蒸發。（圖／翻攝PAKUTASO）

4.雙魚座

雙魚座對你搞失蹤，代表他開始對你冷卻、心死了嗎？是有可能的！但也有相反的看法，他們有可能躲在背後糾結了1000次，考慮你是不是個合適的對象，他們喜歡順起自然、非過於嚴肅的談感情，如果你太早發動攻勢、強迫對方做出選擇，有可能雙魚們會提早把心意收回、開始疏離你。

5.天秤座

老實說，天秤的曖昧態度會讓人感到困惑，他們既想要追求夥伴關係，又想要有人陪伴的親密感，這會讓氣氛有些忽冷忽熱，如果他們沒有感覺到衝動要做出表態與決定，就會持續的享受美好時光，盡可能保持(表面上的)和諧，但如果事情開始激烈轉折，天秤會選擇一點點慢慢消失，甚至連問題點也不告訴你。

6.處女座

處女座是這6個星座難得的土象星座，其實他們是非常有能力可以解決問題，甚至也是非常穩定的伴侶，要讓他們放下自己的防備心，往往需要花上大量精力、時間。無論處女多喜歡你，他們還是會散發出獨立的氛圍，如果你犯了太大的錯誤，惹毛處女的底限，他有可能會在毫不留情的甩門離開，根本連聽你解釋也沒必要。