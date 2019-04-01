吃到烙塞！7個壞習慣害你「食物中毒」...購物袋有洗過嗎？

▲重覆購物袋要注意肉汁、湯汁流出而汙染食材。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

吃到不新鮮的食物拉肚子，還可能會食物中毒！根據香港媒體《巴士的報》報導指出，除了食物保存好之外，連廚具跟餐盤也要徹底清潔，才不會惹病上身，以下有7點建議要多加留心。

1.重覆使用購物袋

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出門提的菜藍、購物袋，你使用完後都有清洗？還是又揉成一坨塞回口袋去或掛勾上？食安專家Sana Mujahid博士提到，買菜的生肉汁、菜屑會汙染到袋子和外包裝，使食材重覆汙染而造成食物中毒。建議使用完購物袋後，可以用熱水清洗購物袋，晾乾後再收納起來。

2.肉品放在底部冰櫃中

生肉、家禽肉和海鮮應該要放冷凍，要烹飪時才於前一天冷藏解凍時，此外要把容器密封，避免肉汁外液，每個月至少要清理冰箱一次，可使用一茶匙漂白水+水稀釋，並擦拭乾淨。

3.注意雞肉沖洗

如果你在流理台處理剛買回來的雞肉，就大力的在水龍頭下沖洗，小心雞肉上飛濺出的細菌會沾染在餐具、鍋具或抹布上，很有可能會把沙門氏桿菌吃下肚。建議把水轉小或者處理完肉品要清潔烹飪區域，把雞肉確實加熱食用，才是安全做法。

4.洗手不夠確實

沙門桿菌、曲狀桿菌等都可以在硬體表面存活數小時，如果洗手不夠確實，會讓細菌散播到其他地方，例如把冰箱門把、水龍頭上的細菌吃下肚。每次洗手要至少用肥皂搓揉30秒，並確實沖洗乾淨。

▲洗手要使用洗手乳或肥皂搓揉。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

5.烹飪時觸摸手機、相機

許多人在廚房烹飪會邊煮邊看食譜、回訊息或者自拍烹飪影片，要注意這些通訊設備上面往往寒有許多細菌，有些人會改用小指、手肘、指關節觸摸手機避免交叉汙染，但最好是什麼都別碰，或者碰完後要立即洗手。

6.冰箱溫度不足

如果平常沒有檢查冰箱冷度的習慣，很有可能會讓內部的保存環境不佳，而使食材變質、腐壞，最好的是使用冰箱溫度計檢查，理想冷藏溫度是4~5度之間，至少一定要在7度以下最為保險。

7.寵物跳到廚房檯子上

家裡有養寵物的人要小心，狗狗貓貓們很可能會因為食物而跑進廚房蹓躂，甚至會跳上餐桌，流理臺等地方，到處播病源體，請記得隔絕毛小孩或者餐前要清理檯面一次。