身體住著老靈魂！12個「超齡表現」全中...你也愛聽老歌？

▲常被同年齡的朋友說自己很老成？（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合外電

你的身體住著一個老靈魂嗎？比其同年齡的朋友，你的心思比較早熟，也總是有超齡的表現。根據外媒《personalitybuzz》指出，這一類的人往往會有12種特徵，會讓周遭的朋友覺得你老成、可靠。

1.你喜歡孤獨

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你喜歡跟自己獨處，花時間研究生活周遭的經歷，探索更深沉的價值。你的性格有些內向，甚至是內省、深思熟慮的，習慣妥善運用時間來督促自已成長，需要有自己的私人空間。

2.你對人性很了解

你對周圍的人事物非常敏感，善於觀察日常生活的運行、人際互動，甚至在不同領域調整自我雷達，洞悉事物背後的意義。你對事情的直覺很準，也很早對人性有所體悟，而顯得比一般人早熟。

3.你常給出不錯的建議

也正如第2點，你擅於讀懂人心，當有朋友早你訴苦，你很快就能釐清他們的問題，並給予幫助，你的直覺力、感受性、統整力，常讓你解決很多複雜的問題，並得到朋友的信任。

▲你善於了解人心，往往能提出適合的建議。（圖／翻攝PAKUTASO）

4.你對於解決問題很有一套

雖然你總是盡可能的開放心胸，與其他人交換想法、討論意見，但你心理清楚有些問題想要解決，必須找出根本的原因，也因此你的解決方案往往較為全面、實在，搞砸機率也比較低。

5.你習慣保留一些老派作風

有些輔助生活的工具，永遠不會退流行，你習慣保留老派的方法來整頓人生，例如許多人會把各種代辦事項存進手機裡APP中提醒自己，但對你來說「便利貼」是最經典、萬用的方式。

6.即使是陌生人，也可以跟你隨意交談

你總是帶給人起發，或者你很善於分享與傾聽他人看法，第一次接觸你的人，常會被你的同理心與智慧給吸引，就連與你最熟悉的朋友、同事，也常能放下防備的與你交談。

7.作為孩子時，你更喜歡參與「大人們」的事物

小時候你就很喜歡跟大人們鬼混再一起，成年人的活動和興趣對你來說更有魅力，你不僅喜歡聽老人家說故事、喝茶聊天，你也喜歡私密的閱讀時光、公開的講堂與討論會。你喜歡把這些活動當作是拓展自己的知識與探索性格的手段。

▲你從小就喜愛參與大人的活動，也樂於學習新的事物。（圖／pixabay）

8.你看事情的角度不太一樣

你很早就察覺得這個社會追求的主流價值，跟自己的看法不太一樣，你在看待生活周遭的人事物食，你期待去挖掘背後想隱含的意義，總是能看到跟他人不一樣的觀點，甚至會覺得有些格格不入。但你也知道，自己與他人的觀點沒有高下優劣之分，就只是不同罷了。

9.你很容易原諒別人

你可以對某個人的行為產生同理感受，即使對方正在傷害你，或者你正處於一段掙扎的關係中，你也能夠透過理解，降低事件的誤會與衝突，並懂得調解自己的感受、接納對方或面對現實。

10.你總是喜歡老歌

比起現代常見的流行音樂曲風，你更喜歡那些，你還沒出生前就有的老歌。這些幾十年前的曲子與旋律，對你來說比較耐聽，但你也不是特別討厭那些流行音樂，就只是聽起來沒什麼FU。

▲老歌對你還說比較耐聽。（圖／翻攝PAKUTASO）

11.你熱愛學習

獲得知識對你來說，是一件非常快樂的事，這不是單純只得到學位上的成就或資源優勢，而是你能深刻的在學習中，將所學融入日常生活，並用來解決自身問題或給予協助，所帶來的滿足感。

12.你喜歡建立深度關係

隨隨便便的瞎聊、吵雜的社交場合，對你來說沒有太大的意義，你更喜歡跟人保持深度的關心與對話，並從中建立更堅定的友誼或家庭關係。