▲抗憂鬱藥物百憂解。（圖／藥師公會提供）

記者嚴云岑／台北報導

憂鬱症老藥「百憂解」宣布退出台灣市場，引發外界對健保砍藥價批判。健保署長李伯璋今（21）日首度發聲，表示在總額制度下，為了納入更多新藥，藥價調整必經過程，外界屢屢以「藥丸比貢丸便宜」、「藥比糖果便宜」等抨擊健保，也讓他聽了很難過，更點出「藥價黑洞」，醫院進的藥價，經常比健保還便宜，「都讓醫院賺走也不好」。

請繼續往下閱讀...

健保署自2013年起試辦「藥費支出目標制」，每年就超出藥費支出目標值額度作為藥價調整額度，據以調整健保藥品支付價格，平均調幅落在3至5%。

今年健保藥品共計調升66項、調降7470項，平均調幅約為3.5%，可減少整體藥費支出金額58.3億元，調整後新的藥品支付價格將自4月1日生效。「百憂解」因從2.08元被砍到1.96元，日前以不敷成本為由，宣佈退出台灣市場；有著抗生素屆藍波美譽的「泰寧注射劑」，也一度傳出跟進，但藥廠事後否認，表示仍會供應合約醫療院所。

李伯璋表示，他也來自醫界，過去也對藥價調整有些意見，直到來到健保署，才知道藥價調整有基本公式，因此每次聽到外界批評「藥價比糖果便宜」，心裡都不太舒服，因為健保是採總額制，但去年的藥費與前年相比，就多了上百億，「有些藥品勢必得調降」。

▲砍藥價挨轟！健保署長點破「藥價黑洞」：都讓醫院賺走也不好。（圖／記者嚴云岑攝）

依照全民健康保險藥物給付項目支付標準規定，藥品凡經藥政主管機關認定符合國際醫藥品稽查協約組織藥品優良製造規範（PIC/S GMP）的藥品，健保給予劑型別基本支付價保障，錠劑膠囊劑每粒支付的樓地板價為1.5元，倘同時具有標準包裝的藥品，每粒支付價為2元。

李伯璋說，百憂解為PIC/S GMP藥品，符合2元樓地板價保障，今年調整到1.96元，也是利用公式算出來的，1月28日公佈後，藥廠可以跟健保署提出申請，但禮來並未先行調解，就直接退出台灣市場，「這點我有跟同仁說，以後在處理民眾必要藥品上，可以更細緻一點。」

最後，李伯璋提到，藥廠長年來存在削價競爭問題，像知名降血壓藥，就曾發生「健保給付5元、賣給醫院1元」的情況，而爆出出走的「泰寧」，最新給付價格調整至332元，但藥廠賣給醫院的平均售價卻是250元，存在不小的價差，雖然這跟醫院的議價能力有關，但他也坦言，「若健保提高支付，讓醫院都賺走也不好」。

李伯璋強調，藥價調整存在檢討空間，但事涉修法，只能先針對民眾必要藥品進行個案管理，健保也會從雲端藥歷監控重複用藥，減少不必要的藥費支出，也能納入更多新藥加入健保，造福病患。