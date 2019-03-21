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新一點靈B12下架！眼科醫解密「不足主成份」：無法治療結膜炎

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▲▼新一點靈B12下架。（圖／食藥署提供）

▲新一點靈B12下架。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

新一點靈B12眼藥水，日前自主檢驗發現主成分不足，已通報食藥署，並將28批、39萬瓶產品自主下架。中國醫藥大學附設醫院眼科主任陳瑩山表示，新一點靈B12不是醫師所用的治療用藥，主成份不足會讓止癢效果打折扣，建議民眾若有結膜炎、角膜炎等問題，還是可先到醫院就診，才能達到更好的治療效果。

新一點靈B12在仿單上宣稱其適應症為結膜炎、結膜充血、角膜炎、眼瞼緣炎、淚囊炎、麥粒腫等，但廠商日前自主檢驗留樣產品，發現主成份不足90%，原因不明，已要求廠商在1個月內提交檢驗報告，釐清是否涉及劣藥，最高可處5000萬元罰鍰。

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陳瑩山表示，該眼藥水不足的「主成份」為抗組織胺，點了有止癢、消紅等效果。不過，結膜炎、針眼、角膜炎等成因為細菌感染，「B12裡面沒有任何一個抗生素成分」，充其量只能說是「營養藥水」，只能暫時舒緩不適，無法根治。

陳瑩山說，民眾點了主成份含量充足的新一點靈B12，可以消除眼睛腫、癢，且其中添加的B6、B12維他命成分，也會讓眼睛比較舒服，現在爆出主成分不足，頂多只是止癢效果不佳，沒有太大影響。

陳瑩山提醒，民眾若真的有角膜炎、結膜炎等問題，還是建議先到醫院就診，使用抗生素藥水才能根除感染，如果要搭配B12眼藥水使用，他也不反對，但也只會讓眼睛比較舒服，幫助不大。

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關鍵字： 新一點靈B12 眼藥水 眼睛健康
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