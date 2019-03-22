後腦麻痛幾秒抽一次！他以為長腦瘤　就醫才知「文明病」

▲後腦刺痛幾秒抽一次！他以為長腦瘤...就醫才知是「文明病」。（圖／示意圖，非文中當事人／pakutaso）

記者嚴云岑／台北報導

45歲金融業主管張先生，數天前發生右半邊後腦勺刺痛，起先不以為意，隨著疼痛頻率從幾分鐘縮短為幾秒，每次都痛到從座位上彈起，梳頭時也伴隨半邊頭皮麻痛，由於先前沒有頭痛病史，他擔心自己得了腦瘤，鬱鬱寡歡，所幸醫師在詢問病史及理學檢查後，發現只是「文明病」導致，經過藥物治療3天後就痊癒。

收治患者的書田診所腦神經內科主任醫師黃婷毓表示，張先生的症狀為「枕神經痛（occipital neuralgia）」所致。枕神經痛是指頭後側大枕神經及小枕神經，受到壓迫或肌肉群卡住引起，通常會以陣發性疼痛表現，每次疼痛只持續幾秒，好發於單側後方枕部，除了突然的疼痛外，可能還會伴隨著視力模糊、對光敏感、眼睛後方或兩太陽穴疼痛等。

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▲書田診所腦神經內科主任醫師黃婷毓。（圖／記者嚴云岑攝）

黃婷毓提到，枕神經痛好發於低頭族、長時間使用電腦的上班族、做長期仰頭的工作者等。由於每次疼痛的感覺強烈，而且無法預測，讓人困擾，且未儘早治療，疼痛感會加劇，頻率也會增加，除了影響日常活動外，睡眠也會被干擾。

枕神經痛治療方法分為口服藥物、物理治療及枕骨神經阻斷等。口服藥物包括口服非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）及神經肌肉鬆弛劑；物理治療部分則建議使用熱敷，讓局部僵硬的肌肉鬆開，並配合適當休息；枕骨神經阻斷則是局部施打類固醇或神經麻醉劑。一般患者只要服藥2~3天就能緩解。

該如何避免枕神經痛發生？黃婷毓建議，3C族或重度電腦使用者，最好每半個小時起來伸展頸部肌肉，可先用手側拉頸部肌肉持續20秒，再慢慢拉回原本直立姿勢，左右交替數次，也可雙手至於頭頂，將頭往下壓，直到後方肌肉緊繃即可，停留20秒即可回復原本直立姿勢。

▼頸部放鬆動作。（圖／記者嚴云岑攝）