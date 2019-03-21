治腰痛還能讓身體變年輕！　中醫師曝「兩招」不怕上班族過操

▲你聽過吃「黑色食物」可以讓身體變年輕嗎？（影、圖／VItaminS愛他命提供，請勿任意使用。）

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▲長期痠痛小心得了「椎間盤突出」。（圖／VItaminS愛他命提供，請勿任意使用。）

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腰痛到快受不了嗎？很多上班族久坐辦公室長期操勞，加上穿高跟鞋到處奔波，經常會引發「椎間盤突出」！今天VItaminS愛他命醫護團隊的余雅雯中醫師要來教大家，利用中醫調理可以有效地調解腰部疼痛，還能改善慢性疲勞，活化身體的同時，也能讓身體變得更年輕！

▲足夠的睡眠能讓肝腎正常運作。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

造成腰痛甚至是椎間盤突出的原因有很多，余雅雯表示，熬夜會讓肝腎不能休息，肝血也不能滋養肌肉和肌腱，只要在行走或彎腰時都會覺得肌肉軟組織非常疲乏，及早接受治療、給自己足夠的休息就非常的重要！疼痛發生時，西醫通常會提供解痛劑、肌肉鬆弛劑緩解症狀並搭配物理治療，較嚴重者會進行手術治療，讓人不禁會擔心是否有後遺症？

當肝腎過度消耗時，軟組織就會產生疲乏，發炎物質越積越多，疼痛也會越來越難控制，使用針灸可以有效達到止痛效果。第一次會找出病灶處的「反射點」，讓氣血導到不舒服的地方進行修復，第二次直接從病灶處下手，緩解緊張的軟組織和緊繃的肌肉，每週適合進行2至3次的療程。

▲針灸療法治療腰部酸痛能在短時間立即見效。（圖／VItaminS愛他命提供，請勿任意使用。）

除了外部針灸之外，還能透過內服藥進行兩階段的治療。第一階段先解決最不舒服的疼痛症狀，適合用一些活血化瘀和行氣通絡的中藥，例如：延胡索、白芍、紅花等藥材，可以讓局部的修復變得更好、更快速。第二階段在症狀緩解之後，就可以開始使用一些補肝腎陰虛的中藥，例如：熟地、何首烏、杜仲等，讓陰液持續滋養軟組織，不讓患者依賴止痛藥物，還能讓身體年輕化。

余雅雯也建議大家，每天應該在晚上11點之前就寢，因為每天晚上11點至凌晨3點是肝膽經解毒和肝血培養的時間，在這段時間躺著休息才能讓身體正常運作。飲食方面，少吃辛辣物或是多吃深黑色的食物（黑豆、黑芝麻及烏骨雞等）補腎，都能讓身體年輕化。

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