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想「砸錢進修」轉職加薪？4問題看穿「跟風學習」＝浪費時間！

點評:與其學得四不像，不如專注檢視自己缺什麼～
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▲▼上班族,職場,進修,同事,讀書,西裝,OL。（圖／翻攝自pakutaso）

▲上班族想加深自己的技能，要先規畫好職涯。（圖／翻攝自pakutaso）

文／ 莊舒涵（卡姊）

以前我從事培訓工作，總是很羨慕講師這個職業，現在成為一位職業講師後，卻期待著十年後能完全不同於現在。不同產業、不同公司就有不同的人際圈，有時一直在同一個人際圈，Facebook在同一天洗版著同一件事情時，會不自覺感到疲乏。

想著自己的圈子還真不大，看來看去都是這些，和每天播放的新聞、政論節目沒什麼兩樣。想要突破這一切，唯有增進自己現在未擁有的專業能力。七年前從人資工作轉戰講師市場是如此，期待十年後能有所不同的我，也是該培養其他能力的時候了。年輕時可以即學即用即轉行，年紀長了別人看中的不再是一股衝勁，更多的是，是否真有料。

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我的工作需要大量溝通但無須專案管理，我就不會跟風去上專案管理課程；我知道自己的事業沒到互聯網等級，也沒興趣該議題，再便宜的課程也不會花時間進到實體或線上課程，最多只是翻翻雜誌或書本知道這議題在說些什麼就好；看著別人上烘培烹飪課展現廚藝，我完全不想突破挑戰此技術，連相關網頁碰都不會碰，我不花時間學習「半年內完全用不到」、「沒興趣」以及「突破後對我毫無意義」的任何主題或事物。

在學習上我偏向短視近利，曾經我想過「反正先學起來總有一天用得到」，結果到了那一天，我卻早已把一年前學過的越南語忘得一乾二淨；也曾經想過證書只怕少不怕多，蒐集一張又一張，需要時卻沒一張相關的可以派上場；更曾經看人家在學，就也跟著大師學廚藝，然後呢？連洗碗都懶，更別說拿鍋子了。

▲▼上班族,職場,進修,同事,讀書,西裝,OL。（圖／翻攝自pakutaso）

▲職場進修要一窩蜂的學習當下最夯的主題嗎？（圖／翻攝自pakutaso）

現在遇到大家一窩蜂學習某個主題時，我會去嘗鮮、也會去關切該議題，只是我會先問自己以下幾個問題，再來決定是否投資金錢和時間，並且判斷投入多寡程度：

1.我的工作或生活有缺該項技能嗎？

2.這技能培養起來好，還是用錢去換結果就好？

3.學了這個技能後，會為我帶來多大的報酬或好處？

4.學習是為了擴大交友圈，或怕不參加會被孤立嗎？

幸運的是年輕時我從事培訓工作，雖然花了很多時間在學東學西上，不過花的大多是公司的錢，其實時間和錢都還不是盲目跟風學習的最大代價，最大的痛苦莫過於，在你到處打卡分享你學了些什麼、那堂課有多麽好玩有趣又實用、老師功力多強大，大家按讚說你好棒棒後，你卻得不到公司的加薪、老闆的賞識、同事的信任、部屬的支持，或者是家人好友的陪伴，我想，學習不應該只是為了「討拍」吧！

本文摘自《不再討好所有人》／莊舒涵（卡姊） ／時報出版

欠扁奴才比出「國際手勢」橘貓秒暴怒：484活膩了！？

關鍵字： 職場人生 轉職 加薪 進修 莊舒涵 不再討好所有人 時報出版
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