他晨跑到一半險猝死！「心梗塞」早有預兆...保命法則曝

▲李先生晨跑到一半昏倒失去意識。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

一名42歲上班族李先生一向有晨跑習慣，上月初仍如往常在清晨和太太去運動場跑步，運動一半時突然昏倒並失去意識，好在同行友人立即施行心肺復甦術，緊急送醫診斷為「急性心肌梗塞」，立即施行心導管手術保住性命，目前已平安出院。

大甲李綜合醫院心臟內科醫師馮致中表示，許多年輕人由於體力好、工作繁忙，使得心梗塞症狀不易察覺，通常有症狀也因工作繁忙一再拖延未就醫，往往成為急性心肌梗塞的高危險族群而不自知，通常一發作就是猝死，使整個家庭陷入困境。李先生早在一個月前，太太就覺得他運動時臉色不好已警覺有問題，但未抽出時間看醫生，直到差點發病喪命。

請繼續往下閱讀...

▲每年定期心臟檢查預防心肌梗塞，有異常要積極與醫師討論控制與治療。（圖／大甲李綜合醫院提供）

馮致中指出，造成急性心肌梗塞發作的元凶，包括心臟冠狀動脈狹窄、血管斑塊突然破裂。如果之前有心臟冠狀動脈狹窄，就可能在發作前一段時間，大概是半個月至一個月前持續胸悶、喘不過氣，甚至因冠狀動脈狹窄的嚴重程度，使得這些前兆有日漸加劇的情況。

馮致中提醒「預防勝於治療」不是標語而已， 每年定期體檢，包括一般體能、血液、生化（包括空腹血糖、糖化血色素、低密度膽固醇、腎功能等），還有十二導程心電圖以了解是否有心肌梗塞的危險因子 ，若有異常要積極與醫師討論控制與治療，不要只檢查而不治療，另外若有冠心症家族史及心絞痛症狀，要做運動心電圖檢查，以早期發現早期預防。

▲醫師提醒，持續出現胸悶要留意，可能是急性心肌梗塞前兆。（圖／大甲李綜合醫院提供）

大家都知道運動的重要性，但往往忽略「安全的運動」， 包括不要在天冷、太熱、及下雨天運動，運動前要熱身，運動後也要緩身再休息，任何時刻若出現視力模糊、四肢無力、胸悶、呼吸不順甚至喘、或與往常不一樣的感覺時，都應該立刻停止運動並立即就醫 ，以避免不幸事件發生。

醫師提醒，假若有氣短、呼吸困難、冒泠汗、坐立不安情況時，應讓病患坐下休息並確保意識清醒，5分鐘後症狀仍持續甚至惡化，須馬上通知119送醫，期間發生昏倒事件，除通知119外，應立即施行心肺復甦術，以增加活命機會。