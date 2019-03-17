面癱、死魚眼有救了！虎口「神穴位」一按...治五官招桃花

▲合谷穴專治顏面五官疾病。（圖／翻攝自talk about穴）

生活中心／綜合報導

你有面癱困擾嗎？喜怒哀樂總是一號表情，讓人好生誤會！穴位大師陳峙嘉就在節目《中醫師翻白眼》的主題「talk about 穴」中指出，在人的虎口位置有個非常萬用的穴位「合谷穴」，常用來治療顏面五官疾病，大小毛病都能透過按摩逐一改善。

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陳峙嘉解釋，想要改善自己面如死灰、萬年不變的死魚眼，最重要的就是按摩「合谷穴」！合谷穴屬於大腸經，位於手的拇指和食指的兩骨之間，也就是「虎口」的位置，常用於治療顏面五官疾病，如顏面神經麻痺、牙齦腫脹、感冒、鼻炎、耳鳴等，平時按壓1~3分鐘就能改善症狀。

▲合谷穴又稱為虎口。（圖／翻攝自talk about穴）

中醫師邱榮芳在文章中也指出，位於大拇指和食指虎口處的合谷穴，可透過按壓可以舒緩滴血壓的情形、減輕暈車症狀，還能夠緩解便秘、預防癡呆！只是要注意的是壓合谷穴的時候，指壓應朝小指方向用力，而並非垂直手背的直上直下按壓，這樣才能更好地發揮此穴道的療效。

就連日本整體療法專門學校校長加藤雅俊也大力推薦「合谷穴」的效用。只要按壓合谷， 就會分泌「腦內啡」。腦內啡具有鎮痛效果， 而且強度比眾所周知的嗎啡更強六倍， 不只是疼痛， 就連激烈的怒氣也能抑止，非常適合容易爆氣的上班族。