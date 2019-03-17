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「走到膩啦」狗狗易狂吠、攻擊...汪星人超NG散步路線曝

毛起來 MaoUp 毛起來 MaoUp

點評:遛狗狗~也是要有技巧的唷！
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▲▼。（圖／毛起來Maoup提供）

文、圖／毛起來 MaoUp

看似簡單的散步的路線竟也有著高深的學問？！試問你是否……每天帶狗狗散步時都被狗狗拖著跑呢？
時常搞不清楚到底是在「遛狗」還是在「被狗蹓」嗎？散步時老是走相同的路線，你不知道狗狗也會覺得厭煩嗎？

如果以上的答案都是「是！」
那麼你肯定不能錯過這篇文章！

▲▼。（圖／毛起來文章授權配圖）

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圖片來源：Rain City Dogs

你知道嗎？

散步不只是例行公事的運動，更能讓狗狗轉換心情！而且正確或是錯誤的散步路線，可是會大大影響飼主與狗狗雙方的地位以及狗狗的行為表現。

【NG的散步行進路線】別再一成不變了！

▲▼。（圖／毛起來Maoup提供）

如果你每次帶狗狗出門散步總是走著同樣的路線，那麼，因為狗狗知道接下來會往哪個方向走，因此你將會落得……被興奮的狗狗拖著跑的囧境……

此外，當散步路線固定後，狗狗甚至會將散步路線當作「家的延伸」，也就是所謂的「地盤意識」，當其他人或狗狗「入侵」時，狗狗就會「理所當然地」出現吠叫或是攻擊行為。

【正確的散步行進路線】新路線！新朋友！新刺激！

▲▼。（圖／毛起來Maoup提供）

雖然住家附近可行地散步路線可能有限，但是就像廚房裡的各種醬料，透過不同的搭配也能產生不同的風味｡

換言之，今天可能往岔路的左邊走，明天可能就換右邊，後天或許走得更遠一點點……常常更換散步路線，不但可以因為所見風景的不同，增加一點散步的樂趣，狗狗在接觸不同事物景色的刺激時，更可以累積各式各樣的經驗喔！

像是增加狗狗的社交經驗，讓狗狗每天都有認識新朋友的機會，不但能讓新鮮感保持狗狗愉快的心情，更可以透過充足的社交經驗，讓狗狗即使受到新環境或是新朋友的刺激，也能夠減少不當的攻擊或是吠叫行為喔！

▼充足的社交經驗能夠減少狗狗不良行為的產生。

▲▼。（圖／毛起來文章授權配圖）

圖片來源：phatfreemiguel

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《本文經 毛起來 MaoUp 同意，未經授權，請勿轉載拷貝！》

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關鍵字： 寵物健康 散步 汪星人 毛小孩 毛起來Maoup
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