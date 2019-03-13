愛愛前該洗澡嗎？醫曝「體液、糞尿」狂送體內...別猴急！

▲從事性行為前到底要不要先洗澡？（圖／記者黃軍瑋攝）

記者謝承恩／採訪報導

跟另一半天雷勾動地火，準備扒光對方衣服前...先問自己「洗澡了嗎？」專家指出，男女下體在表皮皺摺藏匿了很多的汗水、黴菌以及糞便，如果不先洗澡就趕著上床，細菌容易跟著「活塞運動」送進體內，造成陰部發炎感染。

「上床前到底要不要洗澡？」這問題讓許多情侶們爭執不休，有人覺得提槍上陣又得滅火洗澡很煞風景，難道翻雲覆雨過後，再好好清理激戰後的凌亂，不是更好嗎？甚至也有人提出，洗澡洗太乾淨，反而讓陰部細菌清光，抵抗力更差、更容易感染。

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愛麗生婦產科院長潘俊亨指出，男人的龜頭冠狀溝，一整天下來，會充斥著汗水與細菌，而包皮的皺摺處容易藏污納垢，導致黴菌孳生。如果不好好清洗就愛愛，很容易就將細菌帶入陰部，造成女生陰道及泌尿道感染，有不少女性在在愛愛後，下體會出現灼熱、搔癢的感覺，十分困擾。

▲女孩們在性行為後出現搔癢症狀，很可能是受到黴菌感染。（圖／pixabay）

除了男人沒洗乾淨，女孩們也要注意！潘俊亨提醒，以陰部來說，女生肛門口與陰道口的位置十分接近，擦屁股時都可能夾帶著糞尿相互汙染，單靠衛生紙擦拭，根本無法徹底清除細菌。隨著性器的抽送，細菌被帶入陰部孳生，加上男女分泌出的體夜，是細菌最愛的「高蛋白大餐」，抵抗力弱、衛生習慣差的人，完全難擋細菌的攻勢。

至於「洗澡會把陰部的細菌洗掉，更容易感染」，潘俊亨指出，這完全是錯誤的迷思，一般洗澡洗的是外陰部，如尿道口、陰道口、陰唇等部會，而影響陰道感染的細菌，則是在「陰道內」，洗澡清潔並不會影響到陰道內的細菌失衡。

反而要注意的是，男女在愛愛前，私密處已經飄出異味，多少都有有細菌孳生，光聞到酸味也會讓雙方「性趣大減」。因此性行為前的清潔十分重要，如果雙方激戰過後，還想要洗澡也是可以的，做好衛生管理，才能避免感染而壞了興致。