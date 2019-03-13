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一摔跤如「墜樓骨折」！她骨頭太脆...醫勸5食物要多吃

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▲▼骨折,跌倒,骨質疏鬆。（圖／示意圖／記者趙于婷攝）

▲年長者若有骨鬆，稍一跌倒可能就骨折。（圖／記者趙于婷攝）

記者謝承恩／綜合報導

彰化一名71歲的陳姓婦人在家中滑倒造成嚴重髖臼骨折，因嚴重骨質疏鬆，動大手術恐失敗，醫師決定以牽引配合強效的長骨針治療，復原良好。陳柏辰強調，年長者若有骨鬆，稍一跌倒可能就骨折，即使手術，效果會打折扣，也容易再骨折。他建議民眾平時以「黑、白、綠、黃、魚」飲食5字訣，從飲食強化骨質。

衛福部彰化醫院骨質疏鬆症專科醫師陳柏辰表示，患者經X光與電腦斷層檢查，發現為罕見且嚴重的髖臼骨折，且為最嚴重的「雙柱骨折合併中心脫位」，這類傷勢通常發生在高處墜樓或遭車輛高速撞擊，但該婦的骨質密度T值-3.4，比起骨鬆定義值-2.5低了不少，如此脆弱的骨質，導致輕輕一摔就骨折嚴重。

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▲▼ 圖說：陳柏辰醫師。電腦斷層顯示嚴重髖臼骨折(圖右)。（圖／彰化醫院提供）

▲電腦斷層顯示嚴重髖臼骨折。（圖／彰化醫院提供）

陳柏辰說，此類骨折病患通常需要髖臼前後方兩次手術復位加上鋼板固定，手術時間長且流血多，但婦人近期才因心臟衰竭合併肺水腫住院，並不適合接受如此重大的手術，加上骨鬆嚴重，若打上鋼板，猶如將房子蓋於沙堆上，並不適宜，因此決定不動手術，採取牽引治療，再於肚皮打入強效的長骨針，一併治療嚴重的骨折與骨質疏鬆。

▲▼ 圖說：陳柏辰醫師。電腦斷層顯示嚴重髖臼骨折(圖右)。（圖／彰化醫院提供）

陳柏辰認為，患者因平時少曬太陽也沒有運動習慣，加上長期洗腎，導致骨質流失。（圖／彰化醫院提供）

陳婦表示，她不知道自己有嚴重骨鬆，這次跌一跤才知道。陳柏辰認為，患者因平時少曬太陽也沒有運動習慣，加上長期洗腎，導致骨質流失、脆化。提醒女性特別是停經後因為荷爾蒙減少，骨流失速度會加快，洗腎、免疫風濕、類風濕關節炎、甲狀腺亢進等疾病患者及抽菸、喝酒、作息不正常的人鈣質流失快，也較易骨鬆。

▲▼花椰菜,烤肉,蔬菜,胡蘿蔔,烤肉串,炭烤。（圖／翻攝自pixabay）

綠花椰、芥蘭菜可以補鈣、強筋健骨。（圖／翻攝自pixabay）

醫師建議，在飲食方面多吃鈣質及蛋白質等強筋健骨的「黑、白、綠、黃、魚」，黑指的是香菇、黑木耳、芝麻、髮菜等黑色食物，白是指豆干、牛奶、金針菇等，綠是指芥蘭、紫菜、綠花椰等，黃是指起司、乳酪、奶油、蛋黃、柳澄汁等，魚是指小魚乾、沙丁魚、鮭魚等，並透過適當日曬增加體內維生素D3，進而幫助人體吸收鈣質，也要多運動來增加骨密度和強健肌肉。

關鍵字： 骨骼健康 骨質疏鬆症 骨折 衛福部彰化醫院 陳柏辰
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